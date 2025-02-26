ВСУ усилили позиции под Харьковом наемниками из Прибалтики и стран НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские вооруженные силы (ВСУ) усиливают свое присутствие на Харьковском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территорию области поступают иностранные наемники, в том числе женщины-снайперы и инструкторы из Прибалтики, которые командуют подразделениями.

Лебедев отметил, что среди прибывающих военных есть представители стран НАТО, включая шведов, британцев и норвежцев. Эти военные, по его данным, в основном являются пилотами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их задача – контроль воздушного пространства. Также наблюдается движение пустых бензовозов в направлении Харькова, что свидетельствует о наличии значительного количества техники в регионе.

Лебедев также сообщил о залпах из района Черкасской Лозовой, где, по его словам, находятся пусковые установки. Недавно в этом районе произошел удар, который сопровождался детонацией и эффектом, напоминающим фейерверк. Дополнительно в Харьковскую область перебрасываются медики ВСУ, в частности в районы от Дергачей до Золочева, Казачьей Лопани и Гоптовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удары в Черкассах поразили базу иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Сообщалось, что Киев потерял почти 5 тыс. солдат и наемников в ЛНР за неделю. Также сообщалось, что наемники из Франции доверили колумбийцам эвакуацию своего раненого под Харьковом.