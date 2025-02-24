Стало известно о поражении в Черкассах иностранных наемников ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, среди которых были французы и прибалты, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары пришлись в 00.40, после чего больницы начали заполняться иностранцами в камуфляже, сообщает РИА «Новости».

Лебедев также отметил, что в 00.25 в районе Черкасс произошел удар с последующей детонацией. Взрыв был слышен со стороны аэропорта, и, по данным информаторов, целью мог быть приборостроительный завод. Также сообщается о поражении административного здания, связанного с территориальной обороной Черкасс.

Также Лебедев рассказал, что удары пришлись и по окраинам Киева, включая заводы, где ВСУ ремонтируют технику и собирают беспилотные летательные аппараты. Одним из возможных объектов атаки стал завод гражданской авиации №410, который занимается сборкой БПЛА с реактивными двигателями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные склады вооруженных сил Украины в Днепропетровске подверглись удару. Пророссийское подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве. Также стало известно об ударе по складам вооруженных сил Украины в пригороде Житомира.