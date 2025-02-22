Военные склады ВСУ в Днепропетровске подверглись удару, произошла детонация

Tекст: Мария Иванова

Военные склады ВСУ в Днепропетровске были поражены в ночь на субботу, о чем сообщает РИА «Новости».

Лебедев рассказал об атаке и последующей детонации. По его словам, удар был нанесен в микрорайоне Лоцманская Каменка, где регулярно замечают движение армейских грузовиков. «В Днепропетровск прилетело в 00.50 по московскому времени. Прилет был с детонацией», – заявил Лебедев.

Дополнительно Лебедев сообщил, что в пригороде Днепропетровска также зафиксировали прилет, однако точных данных о том, что именно было поражено, пока нет.

Между тем стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области повреждены здания нескольких предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военной администрации региона Сергея Лысака. В ночь на субботу в области объявлялась воздушная тревога, которая продлилась более трех часов.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде Днепра, что, вероятно, связано с зафиксированными ударами и повреждениями в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу удары также были нанесены по позициям ВСУ в пригородах Киева, где происходила комплектация военных подразделений. Также удар пришелся по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ. В селе Ясногорка Краматорского района ДНР был нанесен удар по заводу, который занимался ремонтом военной техники ВСУ.