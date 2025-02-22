Удары по Вышгороду и Борисполю сорвали пополнение подразделений ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Удары были нанесены по пригородам Киева, Вышгороду и Борисполю, где пополнялись разбитые подразделения Вооруженных Сил Украины и формировались новые, передает РИА «Новости».

По его словам, эти города в последнее время использовались для комплектования новых военных единиц, оснащенных новой техникой, которая ранее не участвовала в боях.

Кроме того, был нанесен удар в районе аэродрома Вольнянска в Запорожской области. По словам Лебедева, там наблюдалась высокая активность авиации ВСУ.

Лебедев сообщил, что в последние недели аэродром регулярно принимал вертолеты, и местные жители слышали гул самолетов. Также стало известно, что на территории аэродрома и в его окрестностях находилось большое количество военных.

Ранее ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области, в Киеве и ряде областей Украины.

В Днепропетровске и Запорожье прозвучали взрывы, в Борисполе загорелся склад, и в ряде регионов объявлена воздушная тревога.