В Киеве и пригородах Днепра и Запорожья прогремели взрывы

Кличко сообщил о взрывах и воздушной тревоге в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, передает ТАСС.

Кличко отметил, что в городе работают системы противовоздушной обороны, в Киевской области действует воздушная тревога.

Взрывы также прогремели в пригороде Днепра, ранее известного как Днепропетровск, на юго-востоке Украины.

В нескольких областях Украины, включая Винницкую, Житомирскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую, объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрывы были зафиксированы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, воздушная тревога в этом районе длится уже более двух часов.

Также украинские СМИ передают, что на складе в районе Борисполя, пригороде Киева, произошел пожар после атаки дрона.

Ранее несколько взрывов прогремело в Одессе, в результате чего энергетический объект компании «ДТЭК» в Одесской области Украины получил повреждения.

Также ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области.