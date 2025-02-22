  • Новость часаВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    29 комментариев
    22 февраля 2025, 02:25 • Новости дня

    В Киеве и пригородах Днепра и Запорожья прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах и воздушной тревоге в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве и ряде областей Украины, в Днепропетровске и Запорожье прозвучали взрывы, в Борисполе загорелся склад, объявлена воздушная тревога в ряде регионов, сообщили украинские СМИ.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, передает ТАСС.

    Кличко отметил, что в городе работают системы противовоздушной обороны, в Киевской области действует воздушная тревога.

    Взрывы также прогремели в пригороде Днепра, ранее известного как Днепропетровск, на юго-востоке Украины.

    В нескольких областях Украины, включая Винницкую, Житомирскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую, объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, взрывы были зафиксированы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, воздушная тревога в этом районе длится уже более двух часов.

    Также украинские СМИ передают, что на складе в районе Борисполя, пригороде Киева, произошел пожар после атаки дрона.

    Ранее несколько взрывов прогремело в Одессе, в результате чего энергетический объект компании «ДТЭК» в Одесской области Украины получил повреждения.

    Также ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области.

    21 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    @ Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Рубио заявил о недовольстве американских властей поведением Зеленского, подчеркнув, что в ряде случаев такая реакция вполне оправданна, передает РИА «Новости».

    По его словам, экс-президент США Джо Байден тоже имел разногласия с Зеленским, в том числе из-за его заявлений.

    Особое раздражение в Вашингтоне вызвало обещание Зеленского рассмотреть в парламенте предложение о сотрудничестве по минеральным ресурсам, однако позднее он публично отверг эту идею.

    «Это не то, что он говорил нам», – отметил Рубио в интервью Кэтрин Херридж.

    Это стало причиной недовольства Трампа, который ожидает уважения и не терпит обвинений в дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    Коментарии (13)
    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

    Коментарии (42)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 04:40 • Новости дня
    На маркетплейсах в России заметили товары с символикой ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких российских маркетплейсах заметили одежду с символами украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил военный корреспондент Даниил Безсонов.

    В продаже обнаружили спортивные костюмы с символикой главного управления разведки (ГУР), сил специальных операций (ССО) ВСУ и погранслужбы Украины, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.

    Сам военкор назвал появление подобных товаров безразличием со стороны российских брендов.

    Через некоторое время Безсонов добавил, что карточки этих товаров удалили.

    «Надеюсь, что в будущем подобных ошибок (девочка дизайнер недоглядела) не будет», – заключил он.

    Ранее суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крыма за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

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    21 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    «Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», – цитирует Уржумцева ТАСС.

    Разработку РПЛ-20 закончили в сентябре прошлого года, само оружие презентовали в конце августа.

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    21 февраля 2025, 06:27 • Новости дня
    Российские войска вошли в село Пятихатки в Запорожской области

    Российские военные зашли в село Пятихатки, ранее захваченное ВСУ в июне 2023 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска закрепились в селе Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, которое ранее было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления.

    Российские войска вошли в село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, сообщает РИА «Новости». Это село было захвачено Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления в июне 2023 года. Сейчас российские военные закрепились в населенном пункте.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия фронта на данном направлении сместилась. «Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои», – заявил он в интервью.

    Село Пятихатки было основано в 1890 году и расположено в стратегически важной зоне в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России активизировались на степногорском направлении в Запорожской области и ведут там активные боевые действия. Взятие Гуляйполя рассматривается как ключ к взлому обороны ВСУ у Запорожья. В Запорожской области бои также активизировались со стороны Вербового.

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    21 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились после отказа последнего передать США 50% редкоземельных элементов Украины, что привело к призывам со стороны окружения Белого дома к лидеру украинского режима эмигрировать во Францию.

    Источники в Белом доме советуют ему уехать во Францию в связи с ухудшением дипломатических отношений, передает The New York Post.

    Вопросы вызвал его отказ подписать соглашение о передаче половины редкоземельных элементов США в обмен на военную помощь.

    Обострение конфликта произошло после того, как украинская сторона раскритиковала визит американских эмиссаров в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    21 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом

    Союзники Украины в США сказали Зеленскому принять сделку по минералам ради спасения отношений с Трампом

    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Союзники Украины в США советуют Владимиру Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, предложенной США, чтобы улучшить отношения с президентом Дональдом Трампом и обеспечить американскую поддержку, пишет Politico.

    Союзники Украины в Вашингтоне предлагают Зеленскому спасти отношения с Белым домом, приняв американское предложение по редкоземельным ресурсам, в рамках которого Украине предлагается передать 50% владения месторождениями редкоземельных минералов американским компаниям, передает Politico.

    Критики сделки, включая европейских чиновников, считают ее формой шантажа, особенно в условиях, когда Украина зависит от помощи США. Они указывают, что сделка навязывается Украине как компенсация за уже предоставленную помощь.

    На ваш взгляд
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    Тем не менее, некоторые проукраинские республиканцы поддерживают сделку, видя в ней возможность для укрепления долгосрочной безопасности Украины.

    Во время встречи с Трампом, специальный представитель США по Украине Кит Келлог обсудил возможность возобновления сделки, однако детали не были обнародованы. Зеленский после встречи заявил, что Украина готова к заключению инвестиционного и безопасного соглашения с США, но не упомянул редкоземельные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

    Коментарии (8)
    21 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что дальнейшее спонсирование Киева США нецелесообразно, так как это приводит к коррупции и малоэффективно, что признано уже самим Вашингтоном.

    Песков заявил, что дальнейшее финансирование Киева Вашингтоном не имеет смысла. Он отметил, что спонсирование войны против России не только неэффективно, но и является источником коррупции, передает ТАСС.

    «Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И скорее оно порождает действительно отвратительную коррупциогенную атмосферу», – подчеркнул Песков, отзываясь на критику в адрес властей Киева.

    Он также добавил, что это признание со стороны США, предъявляющих претензии киевским властям, свидетельствует о серьезных проблемах в управлении выделяемыми средствами. Песков напомнил, что данные средства не оправдывают ожидания и не демонстрируют значительных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».

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    21 февраля 2025, 09:40 • Новости дня
    Вэнс велел Зеленскому благодарить США

    Вэнс заявил, что Зеленский и Украина обязаны существованием щедрости США

    Вэнс велел Зеленскому благодарить США
    @ Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Владимир Зеленский обязаны существованием щедрости США, он призвал их выразить благодарность вместо критики.

    По его словам, Зеленский и его страна обязаны своим существованием щедрости Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Вэнс отметил, что американская помощь была ключевой для Украины и Зеленского: «Так что пусть скажет спасибо».

    Он добавил, что если Зеленский не согласен с мнением Белого дома, то ему лучше обсудить это лично, вместо того чтобы критиковать его в СМИ Европы.

    Вэнс также подчеркнул, что подобные действия Зеленского являются оскорбительными и «глупыми» по отношению к США и их народу.

    Ранее Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    21 февраля 2025, 22:37 • Новости дня
    В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора

    В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора, подозреваемый задержан

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Одессы был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры обороны Южного региона, в результате чего пострадал прохожий и задержан подозреваемый, сообщила СБУ.

    В Одессе был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры Украины, при этом пострадал прохожий, передает ТАСС.

    Подозреваемым оказался 18-летний житель Одессы. По версии СБУ, он подготовил и установил под машину самодельное взрывное устройство, эквивалентное 300 г тротила и оснащенное поражающими элементами. Взрывное устройство привело к повреждению автомобиля и нанесло ранения случайному прохожему.

    Против задержанного выдвинуто обвинение по статье о теракте, ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Служба безопасности Украины и национальная полиция продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства случившегося.

    Ранее на украинской территории за 2024 год зарегистрировали более 340 поджогов автомобилей военнослужащих.

    В ноябре СБУ задержала подозреваемых в попытке поджечь военный вертолет в Полтавской области.

    На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.

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    21 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Новоочеретоватого и подняли флаг России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта и установить там флаг России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российские войска успешно выбили ВСУ из села Новоочеретоватое, расположенного на времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    «В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы», – подчеркнул Рогов.

    По его словам, в сражении за освобождение села участвовала 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная, ордена Суворова бригада. Бои были интенсивными, однако завершились успехом российской стороны.

    Поднятие флага России и Знамени Победы символизирует контроль над территорией и освобождение села от украинских боевиков.

    Накануне российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта.

    В начале недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на Времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на Ореховском и Времевском направлениях.

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    21 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
    Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден пункт Свердликово Курской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 бронемашин. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, три машины РСЗО, три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Запад» освободили Фиголевку в Харьковской области и Ямполовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь полевых складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Березовка и Надеждинка ДНР.

    Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая немецкий танк Leopard, 28 бронемашин, из них шесть американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое ДНР.

    Было нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты теробороны.

    Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких танка Leopard, 13 бронемашин и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 460 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на этой неделе, 18 февраля, российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области, а также Фиголевку в Харьковской области.

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    21 февраля 2025, 14:57 • Новости дня
    Генштаб Бельгии отложил поставку F-16 Киеву на год

    Поставки F-16 Украине перенесли на конец 2025 года из-за задержек F-35 для Бельгии

    Генштаб Бельгии отложил поставку F-16 Киеву на год
    @ Jakub Kaczmarczyk/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник бельгийского Генштаба заявил о переносе поставки F-16 Киеву минимум на год из-за задержек с получением Бельгией самолетов F-35.

    Поставка первых F-16 Киеву откладывается до конца 2025 года из-за задержек с получением Бельгией новых F-35 из США, сообщает ТАСС. Генерал от авиации Фредерик Вансина рассказал, что все сроки сдвигаются, так как F-35 начнут поступать лишь к концу текущего года, а полная операционная готовность ожидается в 2027 году.

    Несмотря на задержки, Вансина не считает это большой проблемой. Он отметил, что освободившееся время можно использовать для подготовки украинских пилотов и техников. Наличие боевых самолетов становится бессмысленным без соответствующего персонала.

    Сложности с передачей F-16 связаны и с отсутствием запчастей. Бельгия запросила у Lockheed дополнительные детали, но получила отказ. Другие страны, использующие F-16, также отказываются делиться своими запасами, понимая, что восполнить их невозможно.

    Генерал подчеркнул, что срок службы F-16 ограничен 8 тыс. часами налета. Использование самолетов сверх этого срока осуществляется на страх и риск страны. Бельгия закупала F-16 у США с 1978 по 1993 годы, и сейчас у нее остается около 40 таких самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США одобрил 266,4 млн долларов на обслуживание и поддержку истребителей F-16 на Украине, а Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов для этих самолетов.

    Коментарии (10)
    21 февраля 2025, 13:23 • Новости дня
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

    Президент Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку, сообщает ТАСС. В документе на официальном портале правовой информации указано: «Присвоить воинские звания адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу».

    Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Национального центра управления обороной России Станиславу Гаджимагомедову и командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин присвоил 433-му мотострелковому полку звание «гвардейский» за проявленную отвагу и героизм. Путин также подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР. Еще в декабре Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский».

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    21 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
    ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных.

    ФСБ России пресекла деятельность восьми граждан России, планировавших теракты по заданию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Группа из шести регионов России, включая Челябинскую и Оренбургскую области, а также Краснодарский край, была поймана в ходе оперативных мероприятий.

    По данным ФСБ, граждане получали инструкции через мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram. Они также поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерские организации. В суде их признали виновными по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм и государственную измену.

    ФСБ подчеркнула, что украинские спецслужбы активно вербуют граждан РФ для противоправной деятельности через интернет, обещая небольшие гонорары. Однако эти действия приводят к суровым наказаниям, включая длительные сроки заключения. В среднем, участники подобных операций получают от 16 до 22 лет лишения свободы.

    Накануне в Сочи сотрудники УФСБ России задержали россиянина, который готовил диверсию на железнодорожном объекте по указанию военизированного формирования Украины.

    В четверг ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

    Между тем суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22 с половиной годам колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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