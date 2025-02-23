События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Стало известно об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира
Пророссийское подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Житомире
В пригороде Житомира утром 23 февраля был нанесен удар по складам, используемым ВСУ, что вызвало мощную вторичную детонацию и сопровождалось работой ПВО в районе комбината хлебопродуктов.
Согласно сообщению координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА «Новости», утром 23 февраля в 07.20 по московскому времени был нанесен удар по пригородному району Житомира – Черняхову. По словам Лебедева, взрыв произошел в районе складов логистической компании «Новая Почта» около железнодорожной станции «Горбаши». Эти склады, как сообщалось ранее, использовались ВСУ для военных целей.
Лебедев подчеркнул, что удар сопровождался мощной вторичной детонацией. Перед взрывом была заметна активная работа ПВО со стороны комбината хлебопродуктов, что, вероятно, связано с попытками предотвратить или минимизировать последствия удара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные склады ВСУ в Днепропетровске подверглись удару, также в пригородах Киева были нанесены удары по позициям ВСУ, где пополнялись подразделения, а ранее ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.