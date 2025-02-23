Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии около Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили свыше 200 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны у Избицкого и Волчанска Харьковской области. А ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям «Иностранного легиона» рядом с Северском, Резниковкой, Славянском, Васюковкой, Краматорском, Новомарково, Белокузьминовкой, Часым Яром, Ступочками, Константиновкой и Улаклами ДНР.

Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бмашина пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Щербиновки, Димитрова, Красноармейска, Удачного, Успеновки, Новоандреевки и Андреевки ДНР.

Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro», семь орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Бурлацкого ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, и два орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малой Токмачки, Щербаков, Лобкового Запорожской области, Садового и Днепровского Херсонской области.

ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Всего же с начала недели ВС России освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, в частности, Ямполовку и Свердликово.