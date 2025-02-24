ВСУ и наемники потеряли пять тысяч бойцов при атаках на ЛНР за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киев за предыдущую неделю потерял почти пять тысяч солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в попытках атаковать на рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности российских войсковой группировки «Север».

Военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на данные российского Министерства обороны, уточнил, что потери украинских вооруженных формирований с 15 по 21 февраля 2025 года составили 4935 человек.

Кроме того, российские силы за этот период уничтожили значительное количество техники противника, включая 11 танков и 3 боевые машины реактивных систем залпового огня. Было также разрушено 91 орудие полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 полевых склада с боеприпасами и около 400 различных боевых машин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ с начала СВО превысили 1 млн человек, российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР, а российские системы радиоэлектронной борьбы затрудняют точные артиллерийские удары ВСУ по Белогоровке и другим населенным пунктам в ЛНР.