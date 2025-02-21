Марочко: Работа РЭБ России приводит к неточным ударам артиллерии ВСУ у Белогоровки

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул растущее число неточных ударов ВСУ, направленных на Белогоровку, Золотаревку, Спорное и другие районы, ообщает ТАСС.

Артиллерийские обстрелы ведутся с позиции населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республике. Марочко отметил, что украинские войска используют 122-мм и 155-мм боеприпасы, но сталкиваются с проблемами в точности.

«Причиной, по которой вооруженные формирования Украины бьют наугад, может быть работа наших средств РЭБ, а также нехватка у противника западных станций контрбатарейной борьбы», – заявил он.

Как сообщил эксперт, системы радиоэлектронной борьбы РФ эффективно подавляют коммуникации и навигационные системы ВСУ, что существенно снижает результативность их артиллерийского огня. По его мнению, это позволяет российским позициям минимизировать потери и сохранять преимущество на этих участках фронта.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие заняли более выгодные позиции у Невского, что позволило контролировать часть Новолюбовки в Луганской народной республике, ухудшив положение украинских сил.

Кроме того, в результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка на севере Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР).

Также украинские подразделения покинули свои позиции у Белогоровки в ЛНР под давлением российских бойцов, наблюдается нехватка боеприпасов на этом участке фронта.