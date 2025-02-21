Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Марочко: РЭБ России мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки
Марочко: Работа РЭБ России приводит к неточным ударам артиллерии ВСУ у Белогоровки
Российские системы радиоэлектронной борьбы затрудняют точные артиллерийские удары ВСУ по Белогоровке и другим населенным пунктам в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он подчеркнул растущее число неточных ударов ВСУ, направленных на Белогоровку, Золотаревку, Спорное и другие районы, ообщает ТАСС.
Артиллерийские обстрелы ведутся с позиции населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республике. Марочко отметил, что украинские войска используют 122-мм и 155-мм боеприпасы, но сталкиваются с проблемами в точности.
«Причиной, по которой вооруженные формирования Украины бьют наугад, может быть работа наших средств РЭБ, а также нехватка у противника западных станций контрбатарейной борьбы», – заявил он.
Как сообщил эксперт, системы радиоэлектронной борьбы РФ эффективно подавляют коммуникации и навигационные системы ВСУ, что существенно снижает результативность их артиллерийского огня. По его мнению, это позволяет российским позициям минимизировать потери и сохранять преимущество на этих участках фронта.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие заняли более выгодные позиции у Невского, что позволило контролировать часть Новолюбовки в Луганской народной республике, ухудшив положение украинских сил.
Кроме того, в результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка на севере Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР).
Также украинские подразделения покинули свои позиции у Белогоровки в ЛНР под давлением российских бойцов, наблюдается нехватка боеприпасов на этом участке фронта.