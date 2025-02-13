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ВСУ оставили позиции у Белогоровки из-за давления России
Военные эксперты сообщили о бегстве ВСУ из Белогоровки
Украинские подразделения покинули свои позиции у Белогоровки в ЛНР под давлением российских бойцов, наблюдается нехватка боеприпасов на этом участке фронта.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают свои позиции у Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) из-за давления российских бойцов, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, активные действия российских бойцов привели к ослаблению подразделений ВСУ у Белогоровки. Он подчеркнул, что украинские военные в основном ведут позиционные бои и вынуждены экономить боеприпасы. Также эксперт отметил, что на некоторых участках фронта наблюдается перегруппировка украинских войск, а ряд второстепенных позиций уже оставлен, передает ТАСС.
Кроме того, Марочко сообщил, что в районе Белогоровки наблюдается снижение численности личного состава, вооружения и военной техники у украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Белогоровкой, нанеся удар по позициям противника. Российские военные заняли участок административной границы ЛНР у Белогоровки после атаки на ВСУ в Золотаревском заказнике, что прервало логистику противника.