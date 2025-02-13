  • Новость часаУкраина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
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    Трамп и Маск могут избавиться от первопричины СВО
    США в рамках обмена освободили Александра Винника
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность
    Путин отказал Трампу во временном прекращении огня на Украине
    Трамп предложил Путину встречу в Саудовской Аравии
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    Bloomberg: Защита Украины обойдется Европе в 3,1 трлн долларов
    МИД назвал идею Макрона о миротворцах на Украине авантюрой
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    14 комментариев
    13 февраля 2025, 08:58 • Новости дня

    ВСУ оставили позиции у Белогоровки из-за давления России

    Военные эксперты сообщили о бегстве ВСУ из Белогоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения покинули свои позиции у Белогоровки в ЛНР под давлением российских бойцов, наблюдается нехватка боеприпасов на этом участке фронта.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают свои позиции у Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) из-за давления российских бойцов, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, активные действия российских бойцов привели к ослаблению подразделений ВСУ у Белогоровки. Он подчеркнул, что украинские военные в основном ведут позиционные бои и вынуждены экономить боеприпасы. Также эксперт отметил, что на некоторых участках фронта наблюдается перегруппировка украинских войск, а ряд второстепенных позиций уже оставлен, передает ТАСС.

    Кроме того, Марочко сообщил, что в районе Белогоровки наблюдается снижение численности личного состава, вооружения и военной техники у украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Белогоровкой, нанеся удар по позициям противника. Российские военные заняли участок административной границы ЛНР у Белогоровки после атаки на ВСУ в Золотаревском заказнике, что прервало логистику противника.

    12 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев назвал чушью идею Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о предложениях украинской стороны относительно «обмена территориями», назвав их чушью и подчеркнув, что такие заявления делают представители украинской власти, которые «дрожат от страха и наркотической абстиненции».

    Медведев также отметил, что удары ВС России по Киеву, осуществленные 12 февраля, были частью концепции «мира через силу», отметив, что такие действия демонстрируют реальное соотношение сил.

    Зампред Совбеза добавил, что единственный способ «исцелиться» для таких людей – это «снова почувствовать себя русскими», ссылаясь на совет американской администрации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

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    12 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Российские войска отбросили противника западнее Времевки

    Рогов сообщил о продвижении российских войск на запорожском фронте

    Российские войска отбросили противника западнее Времевки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, отбросив противника западнее Времевки и освободив около 9 кв. километров на запорожской линии фронта.

    Российские войска отбросили противника западнее Времевки, освободив около 9 кв. километров, сообщил РИА «Новости» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Продвижение российских сил продолжается в сторону Днепропетровской области.

    Рогов отметил, что продвижение сил происходит в сторону села Новоселка, что в перспективе позволит контролировать стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперы вооруженных сил Украины расстреляли сослуживцев при их попытках сдаться в населенном пункте Времевка, а в ходе специальной военной операции ВСУ за сутки потеряли до 1180 военнослужащих.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Между Россией и США появился контакт

    Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    13 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ

    Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность экспертов МАГАТЭ

    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности.

    С 8 часов 45 минут рабочая группа Минобороны России прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

    С 8.50 до 9.55 подразделением инженерной разведки была проведена проверка дороги и места встречи экспертов МАГАТЭ, в то же время украинская колонна с прибывающими инспекторами МАГАТЭ была остановлена в районе Новоалександровки.

    Украинская сторона заявила о якобы ведущемся обстреле, что остановило их колонну. Российская колонна продолжила движение, но была обстреляна минометом и атакована дронами, о чем сообщили координатору встречи от МАГАТЭ.

    За время движения по маршруту российская колонна подверглась 12 атакам артиллерии, минометов и FPV-дронов.

    В результате, в связи с невозможностью обеспечить безопасность, было решено вернуть российскую группу.

    Автомобили рабочей группы получили повреждения. Обстрелы и атаки вынудили российскую сторону отказаться от проведения ротации экспертов и вернуться в исходную точку.

    Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.

    Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.

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    12 февраля 2025, 23:45 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны
    @ Petro Poroshenko/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Петр Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия, подчеркнув, что украинский народ задаст все необходимые вопросы.

    Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в коррупции и в попытках переложить ответственность за свои ошибки, передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил мнение, что Зеленский полностью игнорировал проблемы армии в первые три года своего президентства, сосредоточившись на строительстве дорог.

    «Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него», – отметил экс-президент, добавив, что Зеленский развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров и приказал арестовывать боевых командиров.

    Кроме того, Порошенко подчеркнул, что настало время, когда Зеленский должен отвечать за свои действия и перестать обвинять предшественников. По его словам, украинский народ не оставит эти вопросы без внимания. Он также отметил, что обвинения касаются коррупции в условиях, когда у армии критически не хватает ресурсов для защиты страны.

    Ранее стало известно, что СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене. Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президенту Украины вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.


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    13 февраля 2025, 02:42 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области

    Насильно мобилизованные украинские военные чаще сдаются в плен в Курской области

    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении, сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, увеличение числа сдающихся говорит о снижении качества украинских подразделений, задействованных в боях в Курской области, передает ТАСС.

    Он отметил, что среди плененных редко встречаются представители элитных украинских подразделений. Солдаты ВСУ часто воспринимают сдачу в плен как «второй билет в жизнь» и предпочитают этот путь при малейшей возможности. Однако, даже взятых в плен военнослужащих их сослуживцы стараются не допустить до точки эвакуации, обстреливая их с применением всех имеющихся средств, чтобы те не смогли вернуться, и чтобы другие бойцы не последовали их примеру, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

    По мнению Алаудинова, вывод плененных украинских солдат с линии фронта представляет собой серьезную сложность из-за постоянной угрозы артобстрелов и работы дронов. Он также указал, что противник не всегда держится до последнего из-за этих обстоятельств. Алаудинов охарактеризовал ситуацию как тяжелую и отметил, что обстоятельства боя часто усложняются действиями украинских сил, стремящихся помешать эвакуации.

    Ранее сообщалось, что ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино. Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    12 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине
    ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в среду ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотники и FPV-дроны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара достигнуты, спланированные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 американских снарядов РСЗО, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 66 беспилотных летательных аппаратов, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 045 беспилотников, 592 ЗРК, 21 299 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 492 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны.

    Минобороны сообщало о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины.

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    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

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    13 февраля 2025, 06:03 • Новости дня
    На Украине зафиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за морозов

    Эксперт сообщил о неисправностях натовской бронетехники на Украине

    Tекст: Максим Попов

    На Украине возникли проблемы с бронетехникой НАТО из-за морозов, что привело к сбоям в топливной системе и поломкам двигателей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, основные неисправности связаны с топливной системой и двигателем, передает ТАСС.

    «В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателе. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия», - приводит агентство слова эксперта.

    Марочко добавил, что причиной некоторых поломок является низкое качество охлаждающей жидкости и топлива, используемых в бронетехнике. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что украинские войска сталкиваются с проблемами примерзания люков, что затрудняет оперативный доступ в машины.

    По его словам, также зарегистрировано несколько случаев клина на спусковом механизме орудий, что создает дополнительные трудности для военных на поле боя.

    Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на харьковском, купянском и донецком направлениях начали использовать телеги и тачки для доставки боеприпасов из-за невозможности проезда западной техники по распутицам.

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    13 февраля 2025, 04:45 • Новости дня
    В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта

    Жители Гомеля засняли падение горящего объекта и услышали взрывы

    Tекст: Максим Попов

    Жители Гомеля в Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта, после чего были слышны взрывы, что вызвало предположения об атаке дронов.

    В Белоруссии жители города Гомель стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта, сообщило RT. Очевидцы сообщают, что после этого слышались взрывы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

    Пользователи Сети активно обсуждают случившееся и предполагают, что речь может идти об атаке дронов. В настоящий момент власти не комментируют ситуацию.

    Ранее в Липецкой области России объявили красный уровень угрозы БПЛА.

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    12 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями

    В Совбезе заявили о праве украинцев требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями

    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями
    @ Artur Widak/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народ Украины может требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями, так как их исполнение могло бы предотвратить начало специальной военной операции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

    Шевцов подчеркнул, что украинский народ вправе требовать ответа за обман со стороны властей, «который уже привел к бегству за рубеж населения и потере значительной части территории». «Если бы «Минск» и «Минск-2» честно исполнялись Украиной и Западом, не было бы нужды начинать специальную военную операцию», – сказал он, передает ТАСС.

    Он отметил, что история не терпит сослагательного наклонения, но с течением времени можно выявить истинные мотивы участников исторических процессов. Он добавил, что условия «Минска-2» были более чем приемлемыми для Украины, и выполнение этих соглашений могло запустить процесс национального примирения и строительства государства, защищающего интересы своих граждан.

    По его словам, только Россия действовала с намерением добросовестно выполнить обязательства, в то время как другие участники и гарантии Минска – Германия и Франция – преследовали иные цели. Шевцов сослался на признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые подтвердили, что их целью было дать Киеву время для наращивания военного потенциала.

    «О том, что нас тогда банально обманули, прямо сказал президент РФ Владимир Путин. При этом Украина, Франция и Германия наплевательски отнеслись не только к самому комплексу мер, но и к обязательной для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая его одобрила», – пояснил он.

    Шевцов добавил, что Украина, при поддержке западных стран, саботировала минские соглашения, что привело к грубым нарушениям прав русских людей. Он привел примеры запретов на использование русского языка и захватов храмов канонической Украинской православной церкви. Также он напомнил, что в 2022 году украинские представители отказались от подписанных в Стамбуле документов после консультаций с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

    «При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда – и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии», – добавил он, пишет РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Напомним, президент США заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

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    13 февраля 2025, 01:07 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о просьбе Украины использовать замороженные активы России

    Украинские чиновники обратились к США с просьбой использовать 300 млрд замороженных активов

    Tекст: Максим Попов

    Украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

    По информации издания, украинские чиновники обратились к администрации бывшего президента США Дональда Трампа с просьбой позволить им использовать замороженные российские активы на сумму 300 млрд долларов для закупки американского оружия, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждалась на ряде встреч между представителями Украины, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели.

    По информации источников, знакомых с вопросом, предложение о изъятии активов и их использовании для закупки оружия было представлено и самому Трампу, но пока нет признаков, что он поддерживает это предложение. Однако с приходом новой администрации США некоторые союзники Украины вновь начали предлагать эту идею.

    Как отметил неназванный европейский дипломат, ЕС мог бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку большая их часть расположена в Европе. Тем не менее, ряд европейских стран сохраняет позицию против изъятия активов, несмотря на давление со стороны Украины и ее союзников.

    До этого стало известно, что международный депозитарий Euroclear запланировал перевести Киеву в марте два млрд евро из замороженных активов России. Ранее Euroclear выразил несогласие с планами ЕС изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    13 февраля 2025, 08:53 • Новости дня
    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым

    Директор департамента МИД Студенников заявил о неприемлемости присутствия НАТО на Украине для России

    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России, а предложение Парижа о введении миротворцев является авантюрой и опасно, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

    По словам Студенникова, любые попытки завести натовские силы под различными предлогами будут восприниматься как угроза, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что идея Парижа о направлении миротворцев на Украину является авантюрной и опасной.

    «Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», – подчеркнул дипломат

    Он также указал, что Франция, продолжающая поставлять оружие киевскому режиму, не может выступать в роли миротворца. Если Париж рассчитывает завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это будет считаться непосредственным участием в конфликте, отметил Студенников.

    По мнению Студенникова, такие действия могут привести к прямому столкновению на поле боя ядерных держав, что чревато трагическими последствиями.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.

    Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, но участники не пришли к согласию.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

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    12 февраля 2025, 10:23 • Новости дня
    Подполье заявило о предотвращенном ударе ВСУ по Кинбурнской косе

    Пророссийское подполье заявило о предотвращенном ударе ВСУ по Кинбурнской косе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Координатор пророссийского подполья в Николаеве сообщил об уничтожении оружейного склада, откуда планировался обстрел Кинбурнской косы, которая сейчас контролируется российскими силами.

    Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что оружие с уничтоженного склада ВСУ под Николаевом предназначалось для обстрела Кинбурнской косы, передает РИА «Новости». Он отметил, что на 12 февраля были назначены стрельбы, которые должны были посетить высокопоставленные военные чины Украины. «Бить планировалась в сторону Кинбурнской косы», – заявил Лебедев.

    Кинбурнская коса, входящая в состав Херсонской области, в настоящее время контролируется Вооруженными силами России.

    Также Лебедев добавил, что продолжается передислокация украинских военных в Очакове, а также наращивание сил на юге Николаевской и Херсонской областей. Зафиксирована активная деятельность на Кораблестроительном заводе в Николаеве, расселение прибывших войск ВСУ и иностранных наемников по профилакториям и домам отдыха в городе и пригороде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаевской области Украины произошли взрывы. В январе 2025 года сообщалось, что подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина». Отряды ВСУ усилили активность в прибрежных зонах Николаева и Херсона.

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    12 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    Белый дом отказался комментировать планы Украины по НАТО

    Белый дом отказался обсуждать планы Украины по НАТО и ее ядерный статус

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США пока не обсуждал с советниками вопрос о возможных планах Украины по вступлению в НАТО или изменению ее ядерного статуса, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп еще не обсуждал с советниками вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО или ее ядерных возможностях. Она подчеркнула, что предоставит самому американскому лидеру возможность высказаться по этому поводу, передает РИА «Новости».

    Левитт также сообщила, что государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс планируют встретиться с Владимиром Зеленским в пятницу, и по итогам переговоров будет предоставлена информация о содержании обсуждений.

    На вопрос о возможном участии других европейских стран во встрече Левитт ответила, что у нее нет таких данных.

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских членов НАТО усилить помощь Украине, подчеркивая важность их участия в обеспечении безопасности Европы.

    В среду Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса.

    Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, предложив альтернативу.

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    12 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    Опрос: Вера в победу Украины над Россией среди европейцев сократилась за год в три раза

    Опрос ECFR: Каждый пятый европеец счел вероятной победу России в конфликте на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Опросы, проведенные в 14 странах Европы, показали, что 20% респондентов ожидают победы России в конфликте на Украине, в то время как только 9% верят в победу Киева, следует из результатов серии опросов по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

    Согласно данным ECFR, каждый пятый европеец считает, что Россия выйдет победителем из конфликта на Украине. В то же время, только 9% респондентов верят в победу Киева, а 48% ожидают достижения компромиссного урегулирования, передает ТАСС.

    Весной 2024 года аналогичные опросы показывали, что только 12% респондентов считали победу России вероятной при условии увеличения поставок вооружений Украине. При этом 27% полагали, что победу одержит Киев, если Украина будет получать больше вооружений, а около трети респондентов выбирали мирное разрешение конфликта как наиболее вероятный исход.

    Опросы также выявили изменения в отношении европейцев к США после выборов. Сейчас 51% респондентов называют США «необходимым партнером», что выше показателя весны 2023 года – тогда так считали 43% участников. Доля тех, кто видит в США союзника, снизилась с 32% до 22%.

    Опросы проводились в ноябре-декабре 2024 года в 14 странах, включая Британию и Украину, а также в 12 странах Евросоюза. Участие в них приняли более 18 тыс. человек, однако информация о погрешности результатов не предоставляется.

    Ранее американский сенатор Томми Табервилл заявил, что Россия занимает выигрышную позицию в конфликте на Украине, несмотря на финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета.

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине» о том, что Украина сможет победить Россию.

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