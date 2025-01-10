Военный эксперт Марочко сообщил, что российские артиллеристы нанесли удар по ВСУ под Белогоровкой в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

По словам Марочко, российские артиллеристы нанесли удар по украинским военным, пытавшимся провести ротацию под Белогоровкой в Луганской народной республике, передает ТАСС.

Он сообщил, что движение группы противника было зафиксировано во время контроля линии боевого соприкосновения. Группа, численностью до взвода, направлялась на передовые позиции.

Марочко уточнил, что благодаря оперативной передаче информации командованию, по целям был нанесен артиллерийский удар, в результате которого часть группы противника была уничтожена. Выжившие солдаты ВСУ, оставив боеприпасы и гранатометы, отступили, не оказав помощи раненым.

Марочко заявлял, что российским войскам осталось продвинуться в Новолюбовке, Новоегоровке, Петровском и Белогоровке в ЛНР.

Кроме того, сообщалось, что российские войска предотвратили прибытие штурмовой группы украинских военных, планировавших отбить утерянные позиции, сорвав контратаку с помощью FPV-дронов.