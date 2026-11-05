Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Лукашенко рассказал, что не стал бы президентом без опыта работы в совхозе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его президентство стало возможным благодаря опыту работы руководителем совхоза.
Об этом Лукашенко заявил во время посещения фермы по разведению племенного скота ЗАО «АСб-Агро Городец» в Могилевской области, передает БелТА.
«Слава богу, что у меня этого не было – я бы президентом не стал. Я бы никогда не уехал из этого хозяйства, если бы у меня было это все», – заявил Лукашенко, осматривая предприятие.
Он отметил, что условия для работы в сельском хозяйстве сейчас лучше, чем в его время, но подчеркнул необходимость соблюдения жесткой дисциплины. Нарушителям трудовой дисциплины президент пригрозил отправкой на военные сборы. «Задачу начертил, нарисовал. Не сделано – к Хренину. Будут зимой копать землю и спать в палатках», – добавил он.
Кроме того, Лукашенко поручил продумать план строительства небольших ферм по откорму крупного рогатого скота мясных пород в Витебской, Могилевской и Минской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко потребовал навести жесткую дисциплину на промышленных предприятиях страны и пригрозил отправлять нарушителей на перевоспитание в армию.
В октябре президент Белоруссии продемонстрировал прием защиты от удара ножом перед бойцами народного ополчения в Витебской области.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил во время встречи с жителями Витебской области, что ему ближе деревенская жизнь, а условия в больших городах остаются для него непонятными.