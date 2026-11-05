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    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    9 комментариев
    5 ноября 2026, 12:59 • Новости дня

    Лукашенко рассказал, что не стал бы президентом без опыта работы в совхозе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его президентство стало возможным благодаря опыту работы руководителем совхоза.

    Об этом Лукашенко заявил во время посещения фермы по разведению племенного скота ЗАО «АСб-Агро Городец» в Могилевской области, передает БелТА.

    «Слава богу, что у меня этого не было – я бы президентом не стал. Я бы никогда не уехал из этого хозяйства, если бы у меня было это все», – заявил Лукашенко, осматривая предприятие.

    Он отметил, что условия для работы в сельском хозяйстве сейчас лучше, чем в его время, но подчеркнул необходимость соблюдения жесткой дисциплины. Нарушителям трудовой дисциплины президент пригрозил отправкой на военные сборы. «Задачу начертил, нарисовал. Не сделано – к Хренину. Будут зимой копать землю и спать в палатках», – добавил он.

    Кроме того, Лукашенко поручил продумать план строительства небольших ферм по откорму крупного рогатого скота мясных пород в Витебской, Могилевской и Минской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко потребовал навести жесткую дисциплину на промышленных предприятиях страны и пригрозил отправлять нарушителей на перевоспитание в армию.

    В октябре президент Белоруссии продемонстрировал прием защиты от удара ножом перед бойцами народного ополчения в Витебской области.

    Кроме того, Александр Лукашенко заявил во время встречи с жителями Витебской области, что ему ближе деревенская жизнь, а условия в больших городах остаются для него непонятными.

    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко предрек скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко предрек завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы из-за всеобщей усталости и нехватки ресурсов.

    Лукашенко во время выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, как быстро может закончиться конфликт на Украине, передает РИА «Новости». «Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все», – заявил белорусский лидер.

    Форум проходит в Минске с 3 по 4 ноября. В нем принимают участие более 600 делегатов из 50 стран, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, а также руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для выхода на мирный трек.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    3 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что украинцев гнобят в Европе

    Лукашенко обвинил страны Запада в плохом отношении к украинцам

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны стали относиться к украинским беженцам как к людям второго сорта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.

    «Полмиллиона украинцев живут в Беларуси – и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо», – заявил Лукашенко.

    По его словам, беженцы получают жилье, гарантии работы, медицинские услуги и образование, передает ТАСС.

    При этом Лукашенко подверг критике отношение к украинским беженцам в Европе, отметив, что там их считают людьми второго сорта и «начинают гнобить», несмотря на то что это обеспеченные и «продвинутые» люди, бежавшие от войны, передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии также заявил о готовности страны вносить вклад в мирное урегулирование конфликта. Он пригласил стороны к прямым переговорам в Минске, подчеркнув серьезные интересы Белоруссии в мирном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт на Украине новым страшным уровнем эскалации.

    На конференции в Минске он заявил о достижении предела в степени конфронтации между крупными государствами.

    Евростат сообщил о сокращении социальной помощи украинским переселенцам в Германии, Польше и Чехии.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    2 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Лавров прибыл в Минск на конференцию по евразийской безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Глава российского дипломатического ведомства выступит на конференции, где уделит внимание путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также Лавров затронет вопрос разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    В предстоящем мероприятии планируют принять участие высшие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября в столице Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске Лавров обвинил западные страны в открытой подготовке новой крупной войны на территории Европы.

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    3 ноября 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко: Граждане Польши покажут «кузькину мать» польским властям

    Лукашенко предупредил руководство Польши о возможных массовых протестах граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности предупредил руководство Польши о вероятности массовых протестов, участники которых покажут властям «кузькину мать».

    «Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться… Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им кузькину мать», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    На прошлой неделе в Польше резко обострился конфликт между канцелярией премьера и президентским дворцом. Политический кризис разгорелся вокруг Конституционного суда, часть членов которого назначило прежнее правительство.

    Власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и пытались прорвать заграждения. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении западных стран к украинским беженцам как к людям второго сорта.

    В понедельник кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о панике премьер-министра Польши Дональда Туска после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе.

    В субботу депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    3 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    Лукашенко и брянский губернатор обсудили товарооборот на миллиард долларов

    Брянская область запланировала товарооборот с Белоруссией в 1 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Минске с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком, обсудив увеличение двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов.

    Власти Брянской области намерены довести объем товарооборота с Белоруссией до 1 млрд долларов, пишут СМИ«Российская газета». Российский регион уже входит в первую десятку субъектов страны по объемам торговли с республикой.

    На встрече с брянской делегацией глава Белоруссии отметил важность взаимовыгодного сотрудничества. «Соседей не выбирают и нужно делать все, чтобы соседство было на пользу всем», – заявил Лукашенко.

    Ковальчук назвал достижение определенного уровня товарооборота самым ярким и понятным показателем двустороннего взаимодействия. Основными сферами кооперации станут машиностроение и строительство, включая возведение жилья и объектов социальной инфраструктуры.

    Кроме того, калужские власти ожидают визит официальной делегации Гомельской области для обсуждения новых совместных проектов. Регионы Центральной России давно и активно сотрудничают с Белоруссией по различным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Также глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о договоренности по строительству совместного российско-белорусского санатория.

    Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить за республикой ряд российских регионов.

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    3 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров встретился в Минске с главой МИД Белоруссии

    Лавров встретился в Минске с главой МИД Белоруссии Рыженковым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске, сообщили в МИД.

    Встреча проходит на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщается в канале МИД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Глава российской дипломатии заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    В понедельник Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в конференции.

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    3 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ положение дел в организации

    МИД: Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ положение дел в организации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в ходе встречи в Минске обсудили положение дел в организации.

    Встреча состоялась на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. «Третьего ноября «на полях» IV Минской международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Ф. Синирлиоглу. Стороны обменялись мнениями о положении дел в ОБСЕ», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров встретился с генсеком ОБСЕ на конференции по евразийской безопасности.

    Участники Минской международной конференции по евразийской безопасности выразили заинтересованность в скорейшем завершении украинского кризиса.

    В понедельник глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Минск.

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    4 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Белоруссия открыла две новые погранзаставы на границе с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об открытии двух обновленных пограничных застав «Городная» и «Ласицк» на границе с Украиной.

    «Новые комплексы пограничных застав «Городная» и «Ласицк» открылись одновременно – 4 ноября», – цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

    В церемонии открытия заставы «Городная» участвовал председатель Госпогранкомитета Константин Молостов. Застава охраняет более 27 км сухопутного участка границы в Столинском районе Брестской области.

    Застава «Ласицк» была создана путем объединения поста «Трушево» и заставы «Ладорож» и охраняет более 30 км границы в Столинском и Пинском районах.

    Новые комплексы оборудованы всем необходимым для службы и проживания, а охраняемые участки оснащены инженерными сооружениями и автоматизированными постами технического наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе начальник Генштаба ВС Белоруссии Владимир Белый заявил о непростой обстановке на границе с Украиной.

    Он сообщил о формировании нового десантного соединения в Гомельской области для прикрытия украинских рубежей.

    В августе командующий силами специальных операций ВС Белоруссии Александр Ильюкевич сообщил о развертывании подразделения спецназа в 40 км от украинских рубежей.

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    3 ноября 2026, 12:32 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о роли Минска в гуманитарной миссии в Алешках

    Лукашенко: Белоруссия помогла гуманитарной операции в Алешках по просьбе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Минск принял участие в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области после обращения президента России Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Украинцы прямо заявили, что мы примем оттуда людей только с территории Белоруссии... Путин позвонил, говорит: «Надо это сделать, помоги». Я говорю: «Не вопрос. Пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, подлечим, вылечим и отправим, куда надо», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках.

    В воскресенье в Кремле положительно оценили проведение этой операции и участие в ней Мелании Трамп.

    Первая леди США назвала успех миссии доказательством возможности достижения устойчивого мира.

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    3 ноября 2026, 12:02 • Новости дня
    Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт страшным новым уровнем войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к новому страшному уровню эскалации, заявил президент республики Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    «Втягивание Белоруссии в войну – это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия хочет скорейшего мирного урегулирования кровопролития, противостояния, в котором оказались втянуты два братских народа.

    «Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться – я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, – пожалуйста, приезжайте в Минск», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами

    Лукашенко указал на достижение критической точки конфликтов в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции в Минске заявил, что степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела, а конфликтный потенциал в мире достиг критической точки.

    «Мир никогда прежде не менялся так стремительно, как сейчас. Новая нормальность, как принято называть глобальную ситуацию, сегодня, по сути, стала ненормальностью на грани хаоса», – заявил Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    По его словам, конфликтный потенциал в мире достиг критической точки, а степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела, отмечает БелТА.

    Белорусский лидер также подчеркнул отсутствие реакции ОБСЕ на идущую в Европе войну. Он выразил сожаление, что руководители стран-участниц не реагируют на этот серьезный вызов должным образом.

    Конференция проходит в Минске 3–4 ноября. В ней участвуют более 600 представителей из 50 стран, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также руководство СНГ, ОДКБ и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Ранее Лукашенко назвал полной глупостью утверждения западных средств массовой информации, что Минск якобы собирается пробить Сувалкский коридор в Калининградскую область.

    Также он поблагодарил Запад за строительство заборов на границе.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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