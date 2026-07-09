Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».0 комментариев
Путин внес в Госдуму протокол об упрощении ВТС с Белоруссией
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией.
Глава государства Владимир Путин направил в нижнюю палату парламента протокол о внесении изменений в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен в электронной базе Госдумы.
«Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, подписанный в городе Москве 23 декабря 2025 года», – говорится в тексте проекта федерального закона.
В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на дальнейшее совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола об упрощении импорта военной продукции из России.
В прошлом году глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус анонсировал подписание программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.
В феврале 2025 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора об обеспечении гарантий безопасности Союзного государства.