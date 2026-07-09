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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

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    9 июля 2026, 10:10 • Новости дня

    Путин внес в Госдуму протокол об упрощении ВТС с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией.

    Глава государства Владимир Путин направил в нижнюю палату парламента протокол о внесении изменений в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен в электронной базе Госдумы.

    «Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, подписанный в городе Москве 23 декабря 2025 года», – говорится в тексте проекта федерального закона.

    В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на дальнейшее совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола об упрощении импорта военной продукции из России.

    В прошлом году глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус анонсировал подписание программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.

    В феврале 2025 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора об обеспечении гарантий безопасности Союзного государства.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    9 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Кураторами поставок наркотиков в Россию оказались спецслужбы Польши и Украины

    ОНТ: Польша и Украина курируют производство наркотиков для поставок в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Производство наркотиков для поставки из ЕС в Россию курируется украинскими и польскими спецслужбами, сообщил белорусский телеканал ОНТ.

    «По полученным оперативным данным, в настоящее время на территории Польши функционирует несколько лабораторий по изготовлению дешевого синтетического наркотика, известного как 4-СМС. Производство наркотиков курируется украинскими и польскими спецслужбами. Охрана заводов производится вооруженными лицами из числа украинских военных», – сообщил оперативный сотрудник белорусского МВД.

    Представитель ведомства уточнил, что подобная масштабная деятельность и транспортировка невозможны без ведома местных властей и силового блока, передает ОНТ.

    ОНТ подчеркнул, что «представители силового блока отдельных западных стран не просто курируют контрабанду, но и напрямую участвуют в незаконном бизнесе». Подчеркивается, что ситуация представляет собой элемент гибридной войны против Москвы и Минска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы Белоруссии пресекли транзит крупной партии синтетических наркотиков из Польши в Россию.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников рассказал об удаленном управлении нарколабораториями в СНГ украинскими преступными синдикатами.

    В феврале заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о попытках киевского режима использовать наркобизнес для причинения вреда россиянам.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    8 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков в Россию

    МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков в Россию из Польши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Белоруссии пресекли транзит около 60 килограммов опасных синтетических веществ, которые злоумышленники переправляли через границу в Россию из Польши с помощью метеозондов.

    Белорусские силовики остановили масштабный наркотрафик, направлявшийся из Польши на территорию России. Транзитным коридором для переброски запрещенных грузов выступала республика, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский канал ОНТ.

    «Сотрудники МВД Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Нашу страну использовали как транзитный коридор, конечная точка – Россия», – отмечается в официальном заявлении.

    В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали белорусского гражданина, планировавшего доставить на российский рынок крупную партию товара. Правоохранители выяснили, что особо опасные психотропы отправляли литовцы, применяя для транспортировки метеозонды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года силовики пресекли ввоз в Россию из Евросоюза через Белоруссию более 135 килограммов гашиша.

    Летом того же года совместными усилиями российские и белорусские полицейские изъяли в Саратовской области 20 килограммов синтетических наркотиков.

    Немногим ранее правоохранители соседней республики задержали россиянина с крупной партией запрещенных веществ.

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    8 июля 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.

    «Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.

    Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.

    Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.

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    8 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин поручил Новаку и Никитину докладывать о ситуации в топливной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин дал указание вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину сообщать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

    Еще одним получателем регулярных отчетов назначен председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется», – поручил президент.

    Напомним, Путин провел совещание с членами кабинета министров по вопросам работы транспортного и топливного комплекса.

    В конце июня глава государства отметил нехватку определенных марок бензина на автозаправочных станциях.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.

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    8 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин обсудил с кабмином работу транспортного комплекса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров.

    Главными темами встречи стали вопросы работы транспортного и топливного комплекса в стране, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьера Александра Новака и министра транспорта Андрея Никитина. Участники также намерены обсудить другие актуальные вопросы текущей повестки.

    Предыдущая встреча главы государства с правительством состоялась в конце июня. Тогда темой обсуждения стало обеспечение российских регионов топливом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение профильного совещания по вопросам транспортного и топливного комплекса.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об удержании крупными нефтяными компаниями стоимости бензина в пределах инфляции.

    Представитель Кремля сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты для стабилизации внутреннего рынка.

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    8 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    В 2026 году почти десять тысяч российских выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

    Помимо выпускницы московской школы, впервые за всю историю Единого государственного экзамена, получившей максимальные 500 баллов по пяти предметам, еще восемь выпускников смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам, а 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов.

    «За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», –заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством, передают РИА «Новости».

    Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409. После получения рекордного результата выпускница планирует продолжить обучение в МФТИ.

    По данным министерства просвещения России, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. ЕГЭ сдавали около 750 тыс. человек, а для проведения испытаний по всей стране работали более шести тыс. пунктов. Все участники получили результаты в установленные сроки, в том числе через портал государственных услуг.

    При этом отмечен рост качества подготовки выпускников. По сравнению с предыдущим годом увеличились средние баллы по ряду дисциплин. В частности, по физике показатель вырос на 4,71 балла, по профильной математике – на 4,29 балла, по биологии – на 3,51 балла. Также улучшились результаты по химии, литературе и истории. Количество выпускников, набравших 70 и более баллов, также выросло. Например, число таких участников по профильной математике увеличилось за год почти на 39 тыс. человек и достигло 172,8 тыс. По физике количество высокобалльников выросло более чем на 18 тыс. человек – до 47,8 тыс.

    Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов. Это заметно выше показателей прошлых лет: в 2022 году их было 6 тыс. 544, а в 2025 году – 7 тыс. 769.

    Помимо абсолютного результата Екатерины Малковой, еще восемь выпускников из Москвы, Московской области, Волгограда и Владивостока смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Также 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Среди них – выпускница сельской школы из Воронежской области Дарья Бокова, получившая максимальные результаты по химии, биологии и русскому языку.

    Отмечен интерес школьников к инженерным и естественно-научным направлениям. Доля выпускников, сдававших предметы естественно-научного цикла, достигла 35,3% при установленном ориентире в 32,5%. Наибольший рост показали физика, химия, профильная математика, биология и информатика. Так, физику в 2026 году выбрали 146,5 тыс. выпускников, что на 24% больше, чем годом ранее. Число сдававших информатику увеличилось до 161,8 тыс. человек.

    Выросли и  результаты российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных соревнованиях по биологии и географии 2026 года наши участники завоевали 12 медалей, 10 из которых – золотые. При этом в сборных были представлены не только московские школьники, но и ученики из регионов.

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    8 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о постоянном контакте Путина с экономическим блоком правительства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами на фоне текущей турбулентности и снижения основных показателей на фондовом рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российский лидер регулярно обсуждает текущую ситуацию с профильными министрами, передает РИА «Новости».

    Представители СМИ поинтересовались, насколько снижение индексов и общая турбулентность на фондовом рынке попадают в поле зрения властей.

    «Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства плотно занимается экономической проблематикой. Подобные профильные совещания регулярно проходят в закрытом режиме.

    В прошлом месяце российский лидер озвучил ряд значимых инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

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    8 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить госорганы топливом без ущерба для россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Бесперебойное снабжение государственных органов и силовых структур горючим необходимо организовать таким образом, чтобы избежать возникновения проблем у обычных потребителей.

    Глава государства на совещании с правительством поднял вопрос баланса на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул важность бесперебойного снабжения профильных ведомств.

    «Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки», – отметил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по вопросам топливного комплекса.

    Для решения возникающих проблем власти сформировали специальный штаб.

    Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны работают на максимальном уровне мощностей.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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