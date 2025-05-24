При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Белоруссия сообщила о планах подписать программу ВТС с Россией до 2030 года
Белоруссия планирует подписать с Россией программу военно-технического сотрудничества до 2030 года, сообщил глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.
В ближайшее время Белоруссия намерена оформить новый долгосрочный документ о сотрудничестве с Россией в оборонной сфере, рассчитанный до 2030 года, передает РИА «Новости».
Пантус сообщил, что на данный момент завершается подготовка проекта этого документа. По его словам, подписание соглашения ожидается в самом ближайшем времени.
На уточняющий вопрос о сроках Пантус подтвердил, что подписание программы состоится именно в этом году. Заявление прозвучало на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая проходит в Минске.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников, а также назвал успехи экономического сотрудничества с Белоруссией выдающимися.