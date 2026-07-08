Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков в Россию
МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков в Россию из Польши
Правоохранительные органы Белоруссии пресекли транзит около 60 килограммов опасных синтетических веществ, которые злоумышленники переправляли через границу в Россию из Польши с помощью метеозондов.
Белорусские силовики остановили масштабный наркотрафик, направлявшийся из Польши на территорию России. Транзитным коридором для переброски запрещенных грузов выступала республика, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский канал ОНТ.
«Сотрудники МВД Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Нашу страну использовали как транзитный коридор, конечная точка – Россия», – отмечается в официальном заявлении.
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали белорусского гражданина, планировавшего доставить на российский рынок крупную партию товара. Правоохранители выяснили, что особо опасные психотропы отправляли литовцы, применяя для транспортировки метеозонды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года силовики пресекли ввоз в Россию из Евросоюза через Белоруссию более 135 килограммов гашиша.
Летом того же года совместными усилиями российские и белорусские полицейские изъяли в Саратовской области 20 килограммов синтетических наркотиков.
Немногим ранее правоохранители соседней республики задержали россиянина с крупной партией запрещенных веществ.