Воевавший за ВСУ крымчанин получил срок за госизмену

Tекст: Денис Тельманов

Мужчину признали виновным в государственной измене, передает РИА «Новости». Как установило следствие, крымчанин получил российское гражданство и в сентябре 2019 года уехал на Украину.

В конце апреля 2024 года он вступил в ряды ВСУ. После подготовки фигурант дела отправился на передовую, где принимал непосредственное участие в боях против российской армии вплоть до 21 апреля 2025 года.

«В закрытом судебном заседании суд приговорил подсудимого к 13 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – заявили в пресс-службе инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 18 годам колонии за государственную измену.

Весной Краснодарский краевой суд назначил другому крымчанину 14 лет строгого режима за помощь украинским спецслужбам.

В прошлом году Верховный суд ДНР отправил воевавшего за ВСУ россиянина в колонию на 15 лет.