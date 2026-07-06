К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.5 комментариев
За ночь над Россией нейтрализовали 519 украинских дронов
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной бороны перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Дроны уничтожили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским морем.
Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.
Напомним, за ночь над Ленобластью сбили 36 дронов ВСУ. Над Калужской областью поразили 16 БПЛА. Также на подлете к Москве уничтожили 11 беспилотников.