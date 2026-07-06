К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.5 комментариев
Пожар начался на предприятии в Калужской области после атаки дрона ВСУ
Беспилотник украинских военных атаковал промышленное предприятие в Дзержинском округе Калужской области, там начался пожар, сообщил глава региона Владислав Шапша.
«В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы», – указал Шапша в Max.
Он отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.
На месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.
Кроме того, за ночь над регионом поразили 16 дронов ВСУ, их уничтожили над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Мосальским муниципальными округами, а также на окраине Обнинска.
В ночь на понедельник на подлете к Москве поразили 11 беспилотников.
За день в воскресенье над Россией перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле спасатели ликвидировали возгорание на производственном предприятии в Дзержинском округе из-за падения дрона.