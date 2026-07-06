Пожар начался на предприятии в Калужской области после атаки дрона ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы», – указал Шапша в Max.

Он отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

Кроме того, за ночь над регионом поразили 16 дронов ВСУ, их уничтожили над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Мосальским муниципальными округами, а также на окраине Обнинска.

В ночь на понедельник на подлете к Москве поразили 11 беспилотников.

За день в воскресенье над Россией перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле спасатели ликвидировали возгорание на производственном предприятии в Дзержинском округе из-за падения дрона.