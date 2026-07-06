Постпред Небензя назвал циничной реакцию Запада на атаку ВСУ в Старобельске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о циничной позиции западных государств в отношении террористической атаки на учебное заведение в Старобельске, передает РИА «Новости». По словам дипломата, на заседании Совета безопасности представители Украины пытались всячески отрицать свою причастность к инциденту, игнорируя даже факт гибели несовершеннолетних.

«Естественно, вторили и западные покровители. Причем это выглядело все очень цинично, потому что погибли люди», – подчеркнул Небензя.

Напомним, 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития местного профессионального колледжа. Согласно информации властей республики, жертвами атаки стал 21 человек, еще более 40 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал дном заседание Совета Безопасности по теракту в Старобельске.

Министерство иностранных дел РФ заявило о неизбежности наказания киевского режима за эту атаку.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально подтвердило гибель 21 мирного жителя при ударе дронов по колледжу.