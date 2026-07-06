Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Минобороны на платформе Мах, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода Константиновки под контроль российских войск и прекращения там боевых действий.

Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались. «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в Минобороны.

В министерстве добавили, что подобные решения в очередной раз демонстрируют отношение украинских властей к своим военным как к расходному материалу. По оценке ведомства, эти люди попадают на линию фронта преимущественно в результате принудительной мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска были готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

Мария Захарова заявила, назвав отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждением неонацистской сущности украинских властей.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших военных нежеланием признавать масштаб потерь и отсутствием средств на компенсации семьям.