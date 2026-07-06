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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    6 июля 2026, 08:36 • Новости дня

    Аэропорты Екатеринбурга и Ижевска приостановили работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа воздушных гаваней Екатеринбурга и Ижевска временно ограничена для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Екатеринбурга и Ижевска, передает Росавиация в MAX.

    В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля текущего года Росавиация ограничивала работу аэропортов Екатеринбурга и Челябинска.

    Несколькими днями ранее ведомство приостанавливало полеты в воздушных гаванях Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

    В марте аналогичные меры безопасности вводились в аэропорту Ижевска.

    5 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны на платформе Мах, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода Константиновки под контроль российских войск и прекращения там боевых действий.

    Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались. «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве добавили, что подобные решения в очередной раз демонстрируют отношение украинских властей к своим военным как к расходному материалу. По оценке ведомства, эти люди попадают на линию фронта преимущественно в результате принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска были готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

    Мария Захарова заявила, назвав отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждением неонацистской сущности украинских властей.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших военных нежеланием признавать масштаб потерь и отсутствием средств на компенсации семьям.

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    5 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

    Военный эксперт Кнутов: Украинская ПВО оказалась устаревшей для новых БПЛА «Герань-4 Сикер»

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая модификация БПЛА «Герань» – «Сикер» – способна лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков. Улучшения позволяют новой модификации беспилотников уничтожать цели с еще большей эффективностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

    «Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Юрий Кнутов.

    По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

    Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

    «К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

    «Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией. В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max о том, что расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника – около населенного пункта Олешня Черниговской области. В результате точного попадания поражен железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ», – отмечает ведомство.

    Также министерство сообщило об уничтожении «Сикером» газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Таким же БПЛА был нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. «В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», – говорится в посте.

    Несколько дней назад российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атаки по украинской столице «вспарывают брюхо» ВСУ.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 15:33 • Новости дня
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствовать при возможной передаче Киеву тел погибших военнослужащих в Константиновке вызвались представители более 20 редакций из разных стран, сообщили в Минобороны РФ.

    О готовности принять журналистов в Константиновке российское военное ведомство рассказало на платформе Мах. В сообщении министерства сообщается: «4 июля 2026 года после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновке, более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел».

    Военное ведомство подчеркнуло, что в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию оно было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке. Идет речь именно о присутствии представителей СМИ во время передачи тел погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России предложило Киеву принять останки украинских военнослужащих из Константиновки при условии прекращения огня 6 июля.

    В ходе операции по освобождению Константиновки украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершилась полным взятием города под контроль российских войск и открытием пути на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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    5 июля 2026, 13:16 • Новости дня
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Красном Лимане продолжается зачистка города от украинских военных, российская авиация разрушила важную переправу, которую использовали ВСУ в районе Маяков, сообщило Минобороны.

    В Красном Лимане подразделения 25-й армии ведут разминирование и зачистку территории от остатков украинских формирований, указало ведомство в Max.

    Одновременно с этим штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивают наступление в сторону Голубых озер.

    Для нарушения логистики противника российская авиация нанесла точный удар по насыпной переправе через реку Северский Донец около населенного пункта Маяки. Это позволило сорвать ротацию и снабжение 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

    За прошедшие сутки потери украинской стороны в этом районе составили до 20 военнослужащих. Также были уничтожены американская бронемашина HMMWV, два пикапа, три роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля штурмовые отряды 25-й армии заняли 47 зданий в Красном Лимане. На следующий день российские войска приступили к разминированию этого населенного пункта. Накануне украинские боевики потеряли до 20 человек в ходе боев за город.

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    5 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    @ vk.com/mil

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные поразили газораспределительную станцию на территории Черниговской области, сообщило Министерство обороны.

    Удар пришелся по газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное, указало ведомство в Max.

    Для выполнения этой задачи применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер». В результате атаки инфраструктурный объект был полностью уничтожен.

    Также «Герань-4 Сикер» ударил по электрической подстанции мощностью 110 кВ в Сумской области.

    Украинские СМИ сообщали, что по дороге из Днепропетровска в Харьков нет ни одной целой автозаправочной станции.

    В конце июня российский беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил радиовышку украинских военных в Черниговской области.

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    5 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 1,5 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции по переднему краю, украинская армия за сутки потеряла порядка 1,5 тыс. человек, сообщило Минобороны.

    Совокупные потери украинских войск за сутки составили около 1470 военнослужащих, указало Минобороны в Max.

    Нанесено поражение десяткам бригад ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.

    Также уничтожены десятки единиц техники, включая американскую бронемашину HMMWV, хорватскую установку RAK-SA-12, гаубицы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

    Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиабомб, ракету «Нептун-МД» и 282 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разрушила важную переправу ВСУ через реку Северский Донец.

    Потери украинской армии за время операции по освобождению Константиновки составили более 13,5 тыс. военнослужащих.

    В конце июня ВСУ потеряли за сутки более 1250 военнослужащих.

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    5 июля 2026, 10:18 • Новости дня
    Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на Белгородскую область
    Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на Белгородскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    Противник совершил десятки атак на приграничные районы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в социальной сети Mах. «Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 62 беспилотника», – подчеркнул руководитель субъекта.

    За прошедший день украинские войска 28 раз ударили по территории области. Нападениям подверглись девять муниципалитетов, включая Белгородский, Борисовский и Шебекинский округа. Глава региона уточнил, что вооруженные силы Украины нанесли три артиллерийских удара и четыре раза сбросили взрывчатку с дронов.

    В результате атак в Корочанском и Шебекинском округах ранения получили два человека. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белгородская область столкнулась с самым мощным ударом по объектам жизнеобеспечения.

    Пожарные ликвидировали возгорания инфраструктуры в областном центре после атаки беспилотников.

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    6 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников
    ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю, включая убитых и раненых, составили 10,1 тыс. солдат и иностранных наемников, причем у Киева потери среди личного состава растут седьмую неделю подряд, сообщил военный эксперт Андрей Марочко,

    Вооруженные силы Украины потеряли около 10,1 тыс. военнослужащих и наемников за последние семь дней, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отметил стабильное увеличение числа убитых и раненых в рядах противника.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника на неделе составили около 10 105 украинских боевиков и наемников, на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается седьмую неделю подряд», – написал специалист на своей странице во «ВКонтакте».

    Наибольший урон украинским силам нанесли подразделения российской группировки войск «Восток», которые ведут боевые действия в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, за прошедшую неделю российские военные уничтожили два самолета МиГ-29, два танка и почти 3,9 тыс. беспилотников.

    Также Вооруженные силы России ликвидировали более 650 единиц боевых машин, 75 орудий полевой артиллерии и 50 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Андрей Марочко сообщил о потере противником более 9,5 тыс. человек за неделю.

    В начале июля бойцы группировки «Восток» освободили Александровку в Днепропетровской области.

    На следующий день российские подразделения взяли под контроль еще пять населенных пунктов.

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    5 июля 2026, 10:28 • Новости дня
    Дрон «Герань-4 Сикер» обесточил объекты ВСУ в Сумской области
    Дрон «Герань-4 Сикер» обесточил объекты ВСУ в Сумской области
    @ vk.com/mil

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский беспилотник «Герань-4 Сикер» нанес удар по электрической подстанции мощностью 110 кВ в Сумской области, подстанция питала несколько украинских военных объектов, сообщило Минобороны.

    Атака произошла в населенном пункте Дьяковка. В результате точного поражения энергетической цели был обесточен ряд важных объектов, указало ведомство в Max.

    Эта инфраструктура непосредственно использовалась в интересах вооруженных формирований Украины для выполнения различных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российский беспилотник обесточил ряд промышленных предприятий ВСУ в Конотопе Сумской области. Спустя два дня дроны «Герань-4 Сикер» поразили газораспределительную станцию в Харьковской области. В середине прошлого месяца армия России уничтожила электроподстанцию мощностью 110 киловольт в сумской Ахтырке.

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    5 июля 2026, 22:14 • Новости дня
    ПВО сбила 116 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 116 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 8.00 до 20.00 мск. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, и Тверской областей. Также БПЛА сбили над Московским регионом и Крымом, говорится в сообщении Минобороны в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье ПВО сбила 71 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем.

    4 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июля 2026, 02:19 • Новости дня
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Севастополь временно остался без электричества после украинской атаки на энергосистему, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Уважаемые севастопольцы! В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения», – сообщил Развожаев в «Максе».

    По словам главы города, на инфраструктурных объектах введен особый режим работы. Социальные учреждения перешли на резервные схемы энергоснабжения, а специалисты заняты восстановлением подачи электричества в жилые дома.

    Развожаев также предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы на маршруты не выйдут.

    «Отбой воздушной тревоги», – также сообщил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня в результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

    29 июня более 100 улиц и свыше 10 поселков в Севастополе остались без света из-за аварии за пределами домашнего региона.

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    6 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ из Константиновки

    Мирошник: Тела солдат из Константиновки разрушат картинку надуманных побед ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти отказались забирать тела украинских военных из Константиновки, так как на саммите НАТО в Анкаре хотят убедить альянс в своих «победах», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед»», – отметил Мирошник в «Максе».

    Он добавил, что перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре украинскому руководству, по его словам, особенно важно поддерживать образ успешных действий. Мирошник подчеркнул, что Киев намерен просить у западных союзников дополнительные средства под будущие «перемоги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Константиновке после отхода украинских подразделений осталось до нескольких сотен тел военнослужащих ВСУ.

    Минобороны России сообщило об отказе украинской стороны принять гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева приостановить удары по Константиновке ради эвакуации тел погибших солдат демонстрацией истинного отношения украинского руководства к собственным гражданам.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Над Ленинградской областью уничтожены 36 дронов

    Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленинградской областью 36 дронов

    Над Ленинградской областью уничтожены 36 дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Ленинградской областью нейтрализованы 36 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава области Александр Дрозденко.

    «Над Ленинградской областью сбито 36 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    В регионе объявлена опасность БПЛА. Дрозденко предупредил жителей о возможном понижение скорости мобильного интернета.

    В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11.

    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    6 июля 2026, 03:31 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Перед этим ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис

    «Сикеры» попадают не просто по топливозаправочным комплексам, а именно в точки, детонация в которых влечет наибольший разрушительный эффект». Такими словами эксперты объясняют то, почему в последнее время удары ВС РФ по украинской топливной инфраструктуре стали особенно эффективны: все дело в новой модификации БПЛА «Герань». Что это за аппарат и чем он лучше базового варианта «Герани»? Подробности

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    Япония сливается с Индией в симбиозе из-за Китая

    Десятки торговых и промышленных соглашений подписаны на уходящей неделе между Токио и Нью-Дели. Заявляется, что две страны намерены объединить «масштабы Индии с качеством Японии». В чем именно интерес этих ключевых держав Азии и почему Китай воспринимает эти соглашения настороженно? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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