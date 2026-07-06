К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
В МИД заявили, что не ждут отказа НАТО от антироссийского курса
Глава департамента МИД Масленников: Нет оснований ожидать изменения курса НАТО
Москва не ожидает смены антироссийского курса НАТО, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
«Нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», – приводит слова Масленникова РИА «Новости».
По словам дипломата, подход Североатлантического альянса закреплен в Стратегической концепции НАТО 2022 года. В этом документе Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».
Масленников подчеркнул, что Москва не видит каких-либо оснований ожидать изменений в подходе НАТО в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Масленников заявил о фактической подготовке НАТО к возможному конфликту с Россией и о закреплении образа России как «наиболее значительной и прямой угрозы безопасности» в доктринальных документах альянса.
В ежегодном докладе генсека альянса Марка Рютте Россия рассматривается как якобы самая значительная и прямая угроза безопасности, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе.
Масленников также сообщил о внимательном наблюдении российской стороны за военно-морскими учениями НАТО Breeze в акватории Болгарии и другими регулярными маневрами альянса у российских границ.