Bloomberg: Стармер не сумел объяснить, за что боролся

Bloomberg заявил о досрочной отставке Стармера из-за экономических провалов

Tекст: Мария Иванова

Кир Стармер уйдет с поста премьер-министра Британии после менее чем двух лет работы, пишет Bloomberg.

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства», – заявил президент США за день до того, как политик должен был выступить с официальным обращением.

Позиции Стармера пошатнулись из-за ряда ранних ошибок. Отмена выплат на зимнее отопление для некоторых пенсионеров и принятие в подарок одежды от спонсоров партии негативно сказались на его рейтингах.

Лейбористская партия получила уверенное большинство летом 2024 года, однако экономическая ситуация оставалась сложной: госдолг приближался к 100% ВВП, а очереди в Национальную службу здравоохранения достигли рекордных 7,8 млн человек.

Правительство пыталось исправить ситуацию, повысив налоги на 40 млрд фунтов стерлингов, что вызвало недовольство бизнеса. Увеличение минимальной зарплаты привело к сокращению почти 200 тыс. рабочих мест и росту инфляции до 3,8%. Кроме того, кабинет министров не смог эффективно противостоять популизму Найджела Фараджа в вопросах миграции и энергетики.

Серьезным ударом стал скандал с назначением Питера Мандельсона послом в США, чьи связи с Джеффри Эпштейном оказались глубже, чем предполагалось.

Напомним, накануне британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

Политик подготовил план передачи власти новому руководителю без проведения внутрипартийного голосования.

Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм выдвинул свою кандидатуру на должность главы политического объединения.