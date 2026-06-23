Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.0 комментариев
Bloomberg: Стармер не сумел объяснить, за что боролся
Bloomberg заявил о досрочной отставке Стармера из-за экономических провалов
Британский премьер Кир Стармер досрочно покидает Даунинг-стрит менее чем через два года работы, уступив давлению экономических проблем и череды громких политических скандалов, пишет Bloomberg.
Кир Стармер уйдет с поста премьер-министра Британии после менее чем двух лет работы, пишет Bloomberg.
«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства», – заявил президент США за день до того, как политик должен был выступить с официальным обращением.
Позиции Стармера пошатнулись из-за ряда ранних ошибок. Отмена выплат на зимнее отопление для некоторых пенсионеров и принятие в подарок одежды от спонсоров партии негативно сказались на его рейтингах.
Лейбористская партия получила уверенное большинство летом 2024 года, однако экономическая ситуация оставалась сложной: госдолг приближался к 100% ВВП, а очереди в Национальную службу здравоохранения достигли рекордных 7,8 млн человек.
Правительство пыталось исправить ситуацию, повысив налоги на 40 млрд фунтов стерлингов, что вызвало недовольство бизнеса. Увеличение минимальной зарплаты привело к сокращению почти 200 тыс. рабочих мест и росту инфляции до 3,8%. Кроме того, кабинет министров не смог эффективно противостоять популизму Найджела Фараджа в вопросах миграции и энергетики.
Серьезным ударом стал скандал с назначением Питера Мандельсона послом в США, чьи связи с Джеффри Эпштейном оказались глубже, чем предполагалось.
Напомним, накануне британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.
Политик подготовил план передачи власти новому руководителю без проведения внутрипартийного голосования.
Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм выдвинул свою кандидатуру на должность главы политического объединения.