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    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    19 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    1 июля 2026, 05:18 • Новости дня

    Франция победила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская футбольная сборная переиграла шведскую команду, забив три безответных мяча и обеспечив путевку в следующий этап проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу.

    Встреча состоялась в Нью-Йорке, автором двух забитых мячей стал Килиан Мбаппе, еще один гол на свой счет записал Брадли Барколя, передает РИА «Новости».

    Оформив дубль, Мбаппе довел число своих голов в плей-офф мировых первенств до 10. Нападающий превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо, в активе которых по восемь точных ударов. Всего на счету француза 18 мячей на чемпионатах мира, больше только у Лионеля Месси.

    Оба форварда возглавляют список лучших бомбардиров текущего турнира, забив по шесть голов. В последний раз французская команда завоевывала чемпионский титул в 2018 году в России.

    Следующим соперником французской сборной в одной восьмой финала станет сборная Парагвая. Встреча пройдет 4 июля, а сам чемпионат мира завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая победила команду Германии в серии послематчевых пенальти. На групповом этапе французские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 3:0.

    29 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках проблемой с глазами

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден надеть солнцезащитные очки на официальном приеме в Париже из-за проблем со здоровьем, сообщили СМИ.

    Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение французского лидера, Эммануэль Макрон встретил султана Омана Хейсама бин Тарика в затемненных очках из-за проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».

    «Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика… Это снова «проблема с глазом»», – сообщили в окружении французского лидера.

    В понедельник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил темные очки главы государства пощечиной от супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

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    28 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    @ MATSUO.K/AFLO SPORT/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В ночь на воскресенье завершились матчи группового этапа турнира.

    На старте плей–офф пройдут встречи Германия – Парагвай (29 июня, Фоксборо), Франция – Швеция (1 июля, Ист–Ратерфорд), ЮАР – Канада (28 июня, Инглвуд), Нидерланды – Марокко (30 июня, Монтеррей), Португалия – Хорватия (3 июля, Торонто), Испания – Австрия (2 июля, Инглвуд), США – Босния и Герцеговина (2 июля, Санта–Клара), Бельгия – Сенегал (1 июля, Сиэтл), Бразилия – Япония (29 июня, Хьюстон), Кот–д’Ивуар – Норвегия (30 июня, Арлингтон), Мексика – Эквадор (1 июля, Мехико), Англия – ДР Конго (1 июля, Атланта), Аргентина – Кабо–Верде (4 июля, Майами), Австралия – Египет (3 июля, Арлингтон), Швейцария – Алжир (3 июля, Ванкувер), Колумбия – Гана (4 июля, Канзас–Сити).

    Ранее сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей–офф ЧМ.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    29 июня 2026, 17:38 • Новости дня
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший игрок сборной Франции и клуба «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра разместил в социальных сетях видеоролик, где он танцует и подпевает песне «Седая ночь».

    Спортсмен отметил, что эта музыка не отпускает его уже полгода, передает «Фонтанка». «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Я люблю Москву!», – написал Эвра на русском языке.

    Российская столица имеет особое значение для француза. Именно в «Лужниках» в 2008 году он в составе «Манчестер Юнайтед» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Челси». Спустя десять лет на этой же арене сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, хотя Эвра к тому времени уже завершил международную карьеру.

    Футболист ранее рассказывал, что подобные ролики с танцами и переодеваниями помогают ему делиться позитивом. По его словам, он устраивал такие представления еще в раннем детстве, задолго до того, как стал богатым и знаменитым.

    За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год защитник пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он провел 81 матч и стал серебряным призером Евро-2016.

    Ранее американский певец Джейсон Деруло исполнил в Москве англоязычный кавер на песню «Седая ночь». Арбитражный суд Москвы разрешил использование композиций группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана».

    Власти Латвии запретили въезд в страну румынскому исполнителю хитов Юрия Шатунова.

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    28 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Во Франции при крушении самолета погибли 11 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате крушения самолета на северо-востоке Франции в коммуне Томблен погибли 11 человек.

    О гибели 11 человек при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции сообщило издание Est Republicain, на которое ссылается РИА «Новости». По данным газеты, трагедия произошла в воскресенье, 28 июня.

    Издание приводит слова источников: «Самолет разбился в воскресенье, 28 июня примерно в 11 часов (12.00 мск – ред.)... Некоторые источники говорят об 11 погибших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из основателей компании видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении туристического легкомоторного самолета возле коммуны Ла-Боль на западе Франции.

    В декабре 2025 года в департаменте Арьеж на юго-западе страны при крушении учебного легкомоторного самолета погибли пилот-инструктор и трое студентов Национальной школы гражданской авиации.

    В августе 2024 года два пилота истребителей Rafale погибли после столкновения самолетов в секторе коммуны Отрвиль на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель.

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    30 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев был одним из пострадавших от взрыва, выяснил телеканал BFMTV, уточнив, что второй пострадавшей стала супруга Ермолаева.

    «Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.

    Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.

    «Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».

    Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

    «В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.

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    30 июня 2026, 05:19 • Новости дня
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    @ REUTERS/Cesar Olmedo

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной после победы футболистов национальной сборной над соперниками из Германии.

    «Объявляю национальный выходной 30 июня, чтобы отпраздновать эпический триумф парагвайской сборной над Германией и исторический выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года», – приводит РИА «Новости» выдержку из указа Сантьяго Пеньи в соцсети X.

    Президент Парагвая поблагодарил футболистов за доставленную радость и объединение миллионов соотечественников под одним флагом. Основное время матча в Бостоне завершилось вничью. Голами отметились парагваец Хулио Энсисо и немец Кай Хаверц.

    В серии послематчевых пенальти южноамериканцы оказались точнее, победив со счетом 4:3. Четвертого июля в Филадельфии команда встретится с победителем игры между сборными Франции и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Сборная Бразилии победила Японию и прошла в 1/8 финала.

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    29 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    Во Франции связали появление Макрона в темных очках с пощечиной от жены

    Филиппо объяснил солнцезащитные очки Макрона пощечиной от супруги

    Во Франции связали появление Макрона в темных очках с пощечиной от жены
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередное появление президента Франции Эммануэля Макрона на публике в солнцезащитных очках спровоцировало слухи о недавней семейной ссоре, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Макрон вновь вышел в свет в солнцезащитных очках, что вызвало бурное обсуждение в политических кругах. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что причиной такого необычного имиджа стала семейная ссора, пишут «Известия».

    «Макрон снова в своих солнцезащитных очках! <…> Очередная пощечина от Брижит или еще одно проявление дерзости?» – написал оппозиционер.

    Помимо этого, политик обратил внимание на интересную деталь из прошлого. По его словам, фирма, выпустившая предыдущую оправу главы государства в январе, потерпела финансовый крах и обанкротилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

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    28 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Из разбившегося во Франции самолета выпрыгнули три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    При крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции троим удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

    Трагедия произошла в департаменте Мерт и Мозель из-за технической неисправности летательного аппарата, передает РИА «Новости». Перед самым крушением борта на северо-востоке страны несколько человек успели покинуть кабину.

    «По предварительным данным, трое человек катапультировались из самолета», – сообщает французское издание Est Republican. Ранее местный префект Ив Сеги подтвердил факт катастрофы.

    Жертвами инцидента стали 11 человек. Среди погибших числятся пять инструкторов, пять учеников и один опытный пилот.

    Падение самолета привело к отключению электричества в районе происшествия. Прокуратура потребовала начать официальное расследование причин катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июня один из основателей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении легкомоторного самолета на западе Франции.

    В апреле два пилота ВВС пострадали при падении военного борта на юго-востоке страны.

    В декабре прошлого года на юго-западе Франции разбился учебный самолет с четырьмя людьми на борту.

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    29 июня 2026, 23:53 • Новости дня
    BFMTV: В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне

    BFMTV: Среди пострадавших при взрыве в Монако могут быть россияне

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощный взрыв произошёл на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако, согласно предварительной информации, у подножия здания был заложен пакет со взрывчаткой, сообщили телеканалу BFMTV в прокуратуре города.

    По данным Департамента общественной безопасности Монако, на камерах видеонаблюдения видно, как человек кладет рюкзак на землю перед взрывом около 21 часа, передает телеканал BFMTV.

    «В результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, двое из них находятся в критическом состоянии. Один получил незначительные травмы. По данным французской полиции, жертвы имеют украинское и русское происхождение», – передает телеканал.

    Правоохранители ввели «Красный план» и сообщили, что подозреваемый в бегах.

    В княжестве Монако «красный план» – это «заранее разработанная стратегия действий на случай внезапного события, повлекшего или способного повлечь многочисленные жертвы. Он предусматривает постепенное увеличение ресурсов в зависимости от числа пострадавших».

    В качестве подкрепления были вызваны пять автомобилей и 14 пожарных машин  из департамента Приморские Альпы.

    По данным AFP, около 22.00 правительство сообщило о трех пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения. По данным французской полиции, пострадавшие – украинцы и россияне.

    Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедший в Монако взрыв терактом.

    «Совершенный этим вечером теракт – это трагедия, поразившая Монако», – написал он в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранец получил 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках. При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель. Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.

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    30 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Победа Марокко на ЧМ привела к массовым беспорядкам

    Полиция Гааги применила водометы из-за беспорядков после победы Марокко

    Tекст: Мария Иванова

    В нидерландской Гааге вспыхнули уличные беспорядки после триумфа марокканской сборной в матче чемпионата мира по футболу, полиция задержала несколько человек.

    Массовые волнения охватили улицы Гааги после завершения матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Марокко обыграла команду Нидерландов, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной встречи завершилось вничью со счетом 1:1, однако марокканские футболисты оказались точнее в серии послематчевых пенальти.

    «В ходе празднования победы Марокко в районе Схилдерсвейка произошли беспорядки», – заявили представители городской полиции. Агрессивно настроенная толпа начала забрасывать правоохранителей камнями и петардами.

    Для пресечения противоправных действий властям пришлось задействовать мобильный полицейский отряд и применить водомет. В результате столкновений несколько нарушителей порядка были задержаны за применение насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

    Ранее празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф турнира в американском Броктоне обернулось уличными перестрелками.

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    30 июня 2026, 07:23 • Новости дня
    Сборная Марокко пробилась в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

    Сборная Марокко одолела команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Основное и дополнительное время напряженной встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба путевки в следующий раунд турнира решалась в серии пенальти.

    В послематчевых ударах точнее оказались марокканские спортсмены. Они одержали победу со счетом 3:2, обеспечив себе выход в 1/8 финала соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в ночь на воскресенье.

    Нидерландские футболисты вышли в плей-офф с первого места в группе F.

    Марокканская команда обеспечила себе участие в матчах на выбывание со второй строчки в группе С.

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    30 июня 2026, 03:42 • Новости дня
    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья

    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако стали три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный министр Монако Кристоф Мирман отметил на пресс-конференции, что трое пострадавших, среди которых украинский бизнесмен, могли быть выбраны злоумышленниками специально.

    «Можно предположить, что жертвы были выбраны целенаправленно. Расследование это подтвердит. Трое пострадавших находились у входа в здание, когда взорвалось устройство в сумке. Можно предположить, что они были членами одной семьи», – передает слова Мирмана газета Monaco-Matin.

    Здание находилось под усиленной охраной, пока работали специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. В настоящее время помещение недоступно.

    Следствие считает, что пострадавшие проживали в этом здании и возвращались домой, когда произошел взрыв. Согласно предварительной информации, злоумышленник оставил пакет со взрывчаткой перед вестибюлем здания, после чего скрылся.

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил серьезные ранения, как и двое других пострадавших, которых госпитализировали в Ниццу.

    «На данном этапе власти Монако отказались подтвердить его личность, хотя эта информация была подтверждена несколькими надежными источниками», – отметила газета.

    При этом издание Nice-Matin, указало, что все трое пострадавших находятся в критическом состоянии, являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство.

    «Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Первые двое были доставлены в больницу Пастера в Ницце, а несовершеннолетний – в больницу Ленваля», – сказано в материале..

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне. Затем телеканал назвал пострадавшим в Монако украинского олигарха Ермолаева и, возможно, его семью.

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    30 июня 2026, 02:37 • Новости дня
    Сборная Парагвая выбила Германию с чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Команда Парагвая одержала победу над футболистами из Германии в напряженном матче 1/16 финала мундиаля, завершив игру успешной серией послематчевых ударов.

    Основное время матча в Бостоне завершилось со счетом 1:1. У парагвайцев отличился Хулио Энсисо на 42-й минуте, а в составе команды ФРГ мяч забил Кай Хаверц на 54-й минуте, передает РИА «Новости».

    В дополнительное время соперники не отметились голами. В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая, одержав победу со счетом 4:3.

    В Филадельфии 4 июля парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции. Чемпионат мира завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Сборная Бразилии победила Японию и прошла в 1/8 финала.

    При этом президент Южной Кореи извинился за провал сборной на ЧМ по футболу.

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    28 июня 2026, 08:21 • Новости дня
    Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команды Алжира и Австрии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

    В составе австрийцев отличились голами Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Каладжич (90+6). У Алжира голы на счету Рафика Бельгали (45) и Рияда Марез (60, 90+3), передает ТАСС.

    В параллельном матче Аргентина победила Иорданию со счетом 3:1. Аргентинцы, которые ранее гарантировали выход в 1/16 финала, заняли первое место в группе J, набрав 9 очков в трех матчах. Вторыми стали австрийцы (4 очка), третьими — алжирцы (4 очка). Обе команды также вышли в плей-офф.

    Ранее празднование победы Кабо-Верде на чемпионате мира в США закончилось стрельбой.

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    Россия предпринимает целый комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Одна из необычных мер для страны – одного из крупнейших экспортеров нефти, – это импорт бензина из-за рубежа. Кто же готов помочь России восстановить баланс на топливном рынке в условиях атак по перерабатывающим заводам? Подробности

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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск

    Пятитысячная группировка ВСУ заблокирована у находящегося к северу от Славянска села Рубцы. Фактически украинские военнослужащие попали в безвыходное положение. Почему, несмотря на это, вряд ли стоит ожидать их массовой сдачи в плен – и какое значение для всей операции по освобождению Славянска и Краматорска будет иметь сражение за Рубцы? Подробности

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    Украинский террор вошел в историю Монако

    При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх со скандальной репутацией Вадим Ермолаев. Его сын Артур ранее был осужден в Эстонии за организацию мошеннических колл-центров, а сам предприниматель ссорился с украинскими властями и подвергся санкциям Киева. Кто стоит за нападением и что оно означает для Европы? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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