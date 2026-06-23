Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Франции обыграла Ирак и вышла в плей-офф чемпионата мира

Tекст: Мария Иванова

Команда Дидье Дешама обыграла Ирак в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, передает РИА «Новости».

Встреча группы I в Филадельфии завершилась со счетом 3:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 14-й и 54-й минутах и Усман Дембеле на 66-й минуте. Французы набрали шесть очков и досрочно вышли в 1/16 финала.

Матч впервые на текущем турнире был прерван из-за непогоды. В перерыве объявили штормовое предупреждение из-за проливного дождя и молний, зрителям рекомендовали покинуть трибуны. Второй тайм начался спустя два часа.

Для Мбаппе игра стала сотой в составе национальной сборной. С 60 голами он является лучшим бомбардиром команды. На чемпионатах мира он забил 16 мячей, сравнявшись с Мирославом Клозе и обойдя Роналдо и Герда Мюллера. Впереди только Лионель Месси с 18 голами.

В заключительном туре французы сыграют с Норвегией 26 июня, а иракцы встретятся с Сенегалом. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом туре группового этапа французские футболисты одержали победу над сборной Сенегала со счетом 3:1.

Сборная Норвегии разгромила команду Ирака с результатом 4:1.

Перед началом турнира власти США отказали в выдаче виз пяти иракским игрокам.