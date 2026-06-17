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Сборная Норвегии разгромила Ирак на чемпионате мира по футболу
Встреча группового этапа мирового первенства в Бостоне завершилась уверенной победой команды Норвегии благодаря дублю нападающего Эрлинга Холанда, противники из Ирака смогли противопоставить скандинавам только гол престижа.
Норвежские футболисты стартовали с крупной победы над сборной Ирака в матче группы I на чемпионате мира. Игра проходила в американском Бостоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу норвежцев, передает РИА «Новости».
Главным героем встречи стал форвард Эрлинг Холанд, забивший два мяча в первом тайме. Во второй половине игры преимущество команды закрепили Лео Эстигор и Кристиан Торстведт. Единственный гол в составе иракской сборной записал на свой счет Аймен Хусейн.
Оформив дубль, Холанд повторил национальный рекорд Хьетиля Рекдаля по количеству голов на мировых первенствах. Для норвежцев этот турнир стал четвертым в истории и первым с 1998 года.
Ирак принимает участие в соревнованиях подобного уровня во второй раз.
Следующие матчи обеих команд состоятся 22 июня. Норвежцам предстоит сыграть со сборной Сенегала, а иракские футболисты встретятся с французами. Текущий чемпионат впервые проводится на территории трех стран с участием 48 сборных и завершится 19 июля.
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