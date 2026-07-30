Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Туск исключил целенаправленный удар по территории Польши
Туск отверг версию о целенаправленном ракетном ударе по территории Польши
Варшава не рассматривает инцидент с падением неопознанного объекта как преднамеренную атаку на государство, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Туск официально прокомментировал инцидент с падением предполагаемых обломков на территории государства. Политик особо подчеркнул случайный характер произошедшего чрезвычайного происшествия, передает РИА «Новости».
«Нет никаких поводов утверждать, что целью была Польша», – заявил глава польского правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские военные обнаружили место падения неопознанного летающего объекта.
Дональд Туск безосновательно назвал эту находку российской крылатой ракетой.
В прошлом году под Познанью упал похожий на фрагмент американской ракеты Falcon-9 предмет.