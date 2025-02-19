Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
В Польше упал похожий на амеркиканскую ракету объект
В Коморники под Познанью обнаружили объект, напоминающий фрагмент ракеты Falcon-9 компании Starlink, сообщили СМИ.
Как передает Polsat, утром в среду в местечке Коморники под городом Познань упал объект, визуально напоминающий часть ракеты. Длина объекта составляет примерно полтора метра. Он обвит фольгой, а из его середины выходит трубка, передает ТАСС.
На данный момент место падения оцеплено полицейскими, работают пиротехники, изучаются записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие падение. Польское космическое агентство уже получило информацию о находке.
Польский астроном Кароль Вуйчицкий высказал предположение, что это может быть фрагмент ракеты Falcon-9 компании Starlink Илона Маска. В прошлом подобный объект, как сообщалось, упал на ферму в штате Вашингтон в 2021 году. «Объект выглядит как резервуар», – заявил Вуйчицкий телеканалу.
Представитель полиции Лукаш Патерский также предположил, что объект может быть частью ракеты Falcon-9. При падении объекта на землю никто не пострадал. Polsat сообщает, что в среду утром ракета Falcon-9 сгорела в земной атмосфере.
Ранее представитель полиции Варминско-Мазуровского воеводства в Польше Рафал Яцковский сообщил о падении неизвестного объекта на севере страны.