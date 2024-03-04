Неизвестный объект упал на территории Польши

Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта на территории страны

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Яцковского, житель деревни в Варминско-Мазурском воеводстве сообщил в полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет, передает РИА «Новости».

Упавший объект будет передан армии, в настоящее время он находится под охраной полицейских. Предположительно, объект является метеорологическим зондом. Откуда он прилетел, предстоит выяснить.

Яцковский отметил, что инциденты с метеозондами периодически регистрируются. При этом местные СМИ сообщают, что упавший предмет, предположительно, является «военным объектом».

В декабре «неопознанный воздушный объект» нарушил границу Польши со стороны Украины. В польском Генштабе заявляли, что нарушившим границу страны объектом была «российская ракета». Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»