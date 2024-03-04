Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Неизвестный объект упал на территории Польши
Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта на территории страны
Представитель полиции Варминско-Мазуровского воеводства в Польше Рафал Яцковский сообщил о падении неизвестного объекта на севере страны.
По словам Яцковского, житель деревни в Варминско-Мазурском воеводстве сообщил в полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет, передает РИА «Новости».
Упавший объект будет передан армии, в настоящее время он находится под охраной полицейских. Предположительно, объект является метеорологическим зондом. Откуда он прилетел, предстоит выяснить.
Яцковский отметил, что инциденты с метеозондами периодически регистрируются. При этом местные СМИ сообщают, что упавший предмет, предположительно, является «военным объектом».
В декабре «неопознанный воздушный объект» нарушил границу Польши со стороны Украины. В польском Генштабе заявляли, что нарушившим границу страны объектом была «российская ракета». Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»