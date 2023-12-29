Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.0 комментариев
В Польше заявили, что нарушившим границу страны объектом была «российская ракета»
В польском Генеральном штабе, оперируя еще не проверенными данными, заявили, что нарушившим воздушное пространство Польши со стороны Украины «неопознанным воздушным объектом» была «российская ракета».
«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство», – сказал начальник Генштаба польских вооруженных сил Веслав Кукула, передает РИА «Новости». Каких-либо дополнительных объяснений и доказательств от Кукулы не последовало.
Он также утверждал, что принадлежность России якобы подтверждают данные систем объективного контроля, при этом «подтверждение» предоставлено не было. В то же время начальник польского генштаба сказал, что данные, которыми он обладает, пока не проверены.
«С другой стороны, это лишь техника. Мы решили проверить на земле и направили на место группы, которые должны проверить маршрут полета ракеты», – сказал он.
По словам Кукулы, ночью на Украине «использовались ударные дроны, были ракетные удары при помощи дальней авиации, ракеты запускались из акватории Каспийского моря», и якобы одна из этих ракет нарушила границу Польши. «Мы еще подтверждаем и проверяем это на земле», – добавил он.
Ранее оперативное командование вооруженных сил Польши зафиксировало неопознанный объект, который вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины.