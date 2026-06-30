Будущий премьер Литвы Синкявичюс предложил убрать ядерный запрет из конституции

Tекст: Ольга Иванова

Назначенный премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил за удаление из конституции статьи о запрете размещения ядерного оружия в стране, передает РИА «Новости».

Политик напомнил, что в основных законах соседних государств такая норма отсутствует.

«Мне кажется, политически было бы более корректно просто удалить эту статью, потому что в конституциях соседних стран действительно ничего не говорится на эту тему – ни да, ни нет. И непонятно, надо ли стараться что-то говорить», – процитировал Синкявичюса портал 15min. По его словам, обсуждается, будет ли спорная статья переписана или «просто вычеркнута».

Правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене ушло в отставку 23 июня, пост премьера должен занять лидер социал-демократической партии Синкявичюс. В ныне действующей конституции закреплен запрет на размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз, однако литовские политики, включая президента Гитанаса Науседу, допускают возможность внесения поправок в основной закон, сообщает LRT.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США рассматривают вариант размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО для дислокации самолетов двойного назначения. По данным издания, к этой идее проявляют интерес ряд стран Балтии и восточного фланга альянса, включая Польшу. На этом фоне Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляет, что не оставит без внимания шаги, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждать возможность изменения конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории.

Американские власти обсуждают вариант размещения ядерного вооружения в новых европейских странах НАТО.