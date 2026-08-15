Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
В Белоруссии рассказали о судьбе брошенных литовских фур
Адвокат Меткина сообщила о сохранении прав собственности на литовские фуры
Истечение сроков спецхранения оставленных на границе с Белоруссией грузовиков не лишает иностранных владельцев законного права собственности на этот коммерческий транспорт, заявляют юристы.
Около 100 задержанных автомобилей из Литвы, в основном полуприцепов, до сих пор остаются на территории Белоруссии. Специалист по международному праву Елизавета Меткина рассказала РИА «Новости», что машины могут остаться у нынешних хозяев.
«По истечении срока хранения право собственности на автомобили автоматически не прекращается. Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», – подчеркнула юрист.
Она добавила, что обращение техники в доход государства допускается исключительно при наличии законных оснований и соблюдении строгих процедур. По словам эксперта, даже превышение расходов на стоянку над стоимостью машины не делает государство ее автоматическим собственником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами.
До этого Минск заявлял о скоплении на территории страны более 1,8 тыс.литовских фур.
Ранее министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства из-за застрявших машин.