В Республике Сербской сообщили о возможном запрете въезда репортеру FAZ Мартенсу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил о вероятности запрета на въезд в энтитет корреспонденту газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэлю Мартенсу, передает ТАСС. Причиной стали слова журналиста об убийстве русских.

«Сербский и русский народы – самые большие пострадавшие XX века. Жертва, которую они принесли ради своей свободы, а также ради свободы* других, неизмерима. Только извращенные умы могут призывать к убийству представителей русского народа», – написал политик в социальной сети.

Додик добавил, что Мартенса нельзя считать журналистом. В качестве одного из вариантов реакции рассматривается запрет на посещение Республики Сербской.

Напомним, 8 августа на пресс-конференции в Белграде Мартенс поинтересовался у Владимира Зеленского и Александара Вучича, как Европа может помочь «убить больше русских». Ранее в Мининформации Сербии осудили эти слова, назвав их попыткой навредить отношениям с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России против Михаэля Мартенса возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. А бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин призвал выслать корреспондента из страны.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров запросил официальную реакцию сербского руководства на слова журналиста.