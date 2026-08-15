При атаках дронов ВСУ пострадали четыре мирных жителя ДНР

Четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – написал он в Max-канале.

Пушилин уточнил, что на автодороге ДКАД в городском округе Макеевка пострадали трое мужчин (1988, 1985 и 1981 г.р.). Они получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, в городском округе Енакиево пострадала женщина 1997 года рождения.

В результате атак повреждены три жилых дома и 16 объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали три единицы спецтехники, четыре грузовых и один легковой автомобиль.

Повреждения зафиксированы в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, а также в Волновахском, Володарском, Великоновоселковском, Шахтерском, Старобешевском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии ВСУ 13 августа пострадали 17 мирных жителей ДНР. СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электропоезд в ДНР. Женщина погибла в результате удара ВСУ по рынку в Горловке.