Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
При атаках дронов ВСУ пострадали четыре мирных жителя ДНР
Четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на ДНР
В результате ударов дронов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики в субботу ранения получили четыре человека, повреждена инфраструктура и транспорт, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – написал он в Max-канале.
Пушилин уточнил, что на автодороге ДКАД в городском округе Макеевка пострадали трое мужчин (1988, 1985 и 1981 г.р.). Они получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, в городском округе Енакиево пострадала женщина 1997 года рождения.
В результате атак повреждены три жилых дома и 16 объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали три единицы спецтехники, четыре грузовых и один легковой автомобиль.
Повреждения зафиксированы в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, а также в Волновахском, Володарском, Великоновоселковском, Шахтерском, Старобешевском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии ВСУ 13 августа пострадали 17 мирных жителей ДНР. СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электропоезд в ДНР. Женщина погибла в результате удара ВСУ по рынку в Горловке.