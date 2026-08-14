Дрон ВСУ убил велосипедиста в Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла на территории Грайворонского округа, в селе Замостье, указал штаб в Max.

«В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшего», – говорится в сообщении.

Помимо этого, разрушения в результате атак зафиксированы в ряде других населенных пунктов региона. Пострадали Шебекино, поселки Красная Яруга и Ракитное, а также несколько сел в Шебекинском, Белгородском и Валуйском округах. Повреждены жилые дома, автомобили, коммерческие и социальные объекты.

В конце июля два мирных жителя погибли в результате ударов украинских беспилотников по Шебекинскому и Валуйскому округам.

В середине того же месяца водитель легкового автомобиля скончался после подрыва на взрывном устройстве в Краснояружском округе.

В июне дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка.