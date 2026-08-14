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Доктор сельхознаук объяснила способы подбора качественного меда
Доктор сельхознаук Мясищева: Кислый запах меда говорит о перегреве
При выборе меда нового урожая следует обращать внимание на его аромат, консистенцию, вкус, а также наличие у продавца необходимых ветеринарных документов, резкие запахи могут говорить о несвежем продукте, заявила доктор сельхознаук Нина Мясищева.
«При покупке важно оценить цвет, сильный натуральный аромат, однородную консистенцию без пены и расслоений. Запах должен быть натуральным, без примесей. Резкий карамельный или кислый запах говорит о перегреве или порче», – указала Мясищева в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, качественный мед тянется за ложкой непрерывной нитью, ложится горкой и медленно растекается. У него должен быть сладкий вкус, без приторности. Еще настоящий мед должен слегка першить в горле.
Покупателям также рекомендуют проверять документы продавца: паспорт пасеки, ветеринарную справку и сертификат в системе «Меркурий». Сам продукт не должен содержать посторонних примесей или признаков брожения.
Свежий жидкий мед всегда прозрачен, а мутность и белесый оттенок свидетельствуют о естественной кристаллизации, что является нормой. Цвет и прозрачность лакомства зависят от растений, с которых собран нектар. Мутность также может быть вызвана пыльцевыми зернами и не указывает на плохое качество.
Весной Роскачество выявило массовую фальсификацию меда в крупных торговых сетях.
До этого ассоциация «Руспродсоюз» предупредила о риске дефицита данного продукта из-за погодных аномалий.
В прошлом году эксперты назвали главными признаками качественного товара легкий аромат и вязкую консистенцию.