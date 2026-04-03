Роскачество выявило массовую фальсификацию меда в крупных сетях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскачество выявило признаки фальсификации в меде торговых сетей «Ашан», «Магнит», «Вкусвилл» и «Глобус», передает ТАСС. В сообщении организации отмечается, что продукция трех брендов сетей «Ашан» и «Магнит» не является медом из-за грубых нарушений по показателям, включая соотношение фруктозы и глюкозы ниже установленного ГОСТ. К таким маркам отнесли «Ашан» (изготовитель ООО «Медовый дом»), «Иванова пасека» (ООО «ЮПК») и Premier of Taste (ООО «ЮПК»).

Еще три марки – «Ваш выбор» («Глобус», изготовитель «Медовая долина»), «Вкусвилл» («Мед Руси. Медов») и «Каждый день» («Ашан», «Медовый дом») – также фигурируют в списке с нарушениями по сахарам. Особое внимание уделяется производителю «Медовый дом» из Петербурга, который неоднократно попадал в фокус проверок и чье производство расположено в Новгородской области. Материалы по данному производителю направлены в Генеральную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

В то же время пять товаров из сетей «Азбука вкуса», «Лента» и «Перекресток» признаны натуральным медом, среди них продукции брендов «Пчельник», «Медовая долина», «Алтайский пчелоцентр» и «Прополис».

В Роскачестве отмечают, что после 1 сентября 2024 года, когда вступили в силу изменения в законодательство о пчеловодстве, ситуация на рынке меда постепенно улучшается. Однако проблема фальсификации пока не решена, и среди продукции крупных розничных сетей по-прежнему встречается фальсификат, что требует дальнейших системных мер и регулярного мониторинга.

Ранее «Руспродсоюз» сообщил о возможном дефиците меда в России.



