Лингвист Пахомов опроверг появление новых норм произношения слова «миллион»
В современных словарях изменений по поводу произношения слов «миллион» и «миллиард» не зафиксировано, разговорные варианты приравниваются к устаревшим или используются в художественной речи, сообщил научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.
Информация о якобы узаконенных новых вариантах произношения слов «миллион» и «миллиард» не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале Владимир Пахомов.
Он подчеркнул, что изменений в словарных нормах не произошло. Пахомов отметил: «В Орфографическом словаре указаны варианты миллиОн и, для передачи разговорного произношения, мильОн. Однако мильон не является равноправным вариантом, он допустим только для передачи разговорной речи, например, в художественной литературе».
В «Большом орфоэпическом словаре русского языка» также говорится о допустимости устарелого и беглого произношения ми(л'jо)н, но основной нормой остается вариант миллиОн. В старых словарях, в том числе в издании под редакцией Д. Н. Ушакова, вариант мильОн отмечался как менее желательный.
Ранее СМИ сообщали, что Институт русского языка имени Виноградова закрепил официальные варианты произношения слов «миллион» и «миллиард».