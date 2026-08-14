МИД ответил на предложение Турции по «Черноморской инициативе»

Захарова: Возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала инициативу Анкары о создании механизма для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море, следует из сообщения на сайте МИД.

Ранее турецкая сторона предложила объявить мораторий на военные операции в Черном море.

«Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула отсутствие предпосылок для улучшения текущей ситуации. По ее словам, российская сторона не видит оснований для половинчатых решений, так как они предоставят противнику возможность для отдыха и перегруппировки сил.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил сторонам конфликта мораторий на военные действия в Черном море.

Власти Украины выступили с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии официальных инициатив от Анкары.