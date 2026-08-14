Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
МИД ответил на предложение Турции по «Черноморской инициативе»
Захарова: Возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен
Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, поэтому возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала инициативу Анкары о создании механизма для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море, следует из сообщения на сайте МИД.
Ранее турецкая сторона предложила объявить мораторий на военные операции в Черном море.
«Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – отметила Захарова.
Дипломат подчеркнула отсутствие предпосылок для улучшения текущей ситуации. По ее словам, российская сторона не видит оснований для половинчатых решений, так как они предоставят противнику возможность для отдыха и перегруппировки сил.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил сторонам конфликта мораторий на военные действия в Черном море.
Власти Украины выступили с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии официальных инициатив от Анкары.