ЕС нарастил экспорт товаров в Россию в июне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экспорт товаров из Евросоюза в Россию в июне 2026 года вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейского статистического ведомства.

Импорт российских товаров в ЕС сократился примерно на 2%.

В первый месяц лета Евросоюз экспортировал в Россию товаров на 2,57 млрд евро, что на 4,8% больше показателя июня 2025 года. По сравнению с маем рост экспорта составил 21,1%. Импорт товаров из России достиг 2,28 млрд евро, сократившись на 2,1% в годовом выражении, но увеличившись на 3% к маю.

Торговый баланс ЕС с Россией вновь стал положительным: в июне профицит составил 294,7 млн евро после майского дефицита. Однако по итогам первого полугодия 2026 года товарооборот между Россией и Евросоюзом снизился на 13%, до 27 млрд евро.

За январь-июнь экспорт ЕС в Россию сократился на 1,3%, до 14,8 млрд евро. Импорт российских товаров упал более чем на 24%, составив 12,2 млрд евро. В результате торговый баланс ЕС с Россией по итогам полугодия перешел к профициту порядка 2,6 млрд евро.

В июне поставки российского природного газа в европейские страны снизились до 1,35 млрд евро.

При этом государства Евросоюза заметно нарастили закупки отечественного сжиженного природного газа.

За первые девять месяцев прошлого года объем импорта европейских товаров в Россию впервые превысил экспорт.