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Российская авиация уничтожила пункты дислокации украинских бригад под Харьковом
Военно-космические силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми бомбами по местам скопления украинских военных и центрам управления беспилотниками в двух приграничных регионах.
Удары по позициям противника в Харьковской и Сумской областях продолжаются в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.
Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили заданные цели.
«Накануне в Харьковской области двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, были нанесены удары по опорному пункту 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Малый Бурлук», – сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады в Черном был поражен двумя бомбами ФАБ-250. Кроме того, военные уничтожили центр управления беспилотниками 119-й бригады территориальной обороны в Сумской области с помощью управляемой ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российская авиация ударила ракетами по командным пунктам беспилотников в Харьковской области.
В конце июля Вооруженные силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми авиабомбами по объектам украинской армии в Херсонской области.
Месяцем ранее Воздушно-космические силы атаковали пункты дислокации противника в Сумской области.