Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Захарова: Молдавия действует по лекалам киевских нацистов
Власти Молдавии продолжают активную кампанию по вытеснению русского языка из информационного поля, игнорируя демократические нормы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского ведомства.
Дипломат также отметила, что европейские партнеры Кишинева не обращают внимания на подавление свободы слова и преследование политической оппозиции.
«Показательно, что еэсовские кураторы закрывают глаза на все тоталитарные проявления в современной Молдавии, где попираются принципы верховенства права, а репрессии против политических оппонентов и стерилизация информационного пространства стали обыденными. Видимо, это и есть истинные «европейские ценности», за которые готов биться режим Санду, даже в ущерб процветанию своей страны», – отметила дипломат.
По словам Захаровой, подобные действия выдаются за защиту европейских ценностей, однако реальную цену за антироссийскую политику режима Майи Санду платят рядовые граждане страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Молдавии принял новый кодекс с запретом на использование русского языка в ходе заседаний.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил о масштабной зачистке информационного поля в республике.
Ранее молдавские власти приговорили главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.