Мадьяр не исключил замены Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова

Политолог Шеслер: Отставка министра Федорова и митинги на Украине – возня вокруг денег

Tекст: Олег Исайченко

«Михаил Федоров выдавал себя за передового, современного, западноориентированного чиновника. Он был человеком Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, и на протяжении полугода возглавлял министерство обороны – самый крупный коррупционный источник в стране, потому что именно через него проходят миллиарды долларов», – отметила политолог Лариса Шеслер.

По ее оценкам, с уходом Ермака Федоров «потерял точку опоры». Отставку главы украинского минобороны собеседница назвала попыткой «перенаправить денежные потоки в карман Зеленскому». «Кадровые перестановки нужны именно для того, чтобы поставить на это место правильного и нужного человека», – считает политолог.

Как полагает Шеслер, конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским – далеко не главная причина увольнения министра обороны. «Кто бы ни занимал кресло главы МО, разногласия и споры с главнокомандующим неизбежны, потому что речь идет о деньгах», – пояснила она. Эксперт также усомнилась и в том, что к отставке Федорова привел провал реформы ТЦК.

«На Украине нет другого инструмента мобилизации, кроме как принудительная повальная «бусификация». Какие бы изменения и преобразования чиновник ни анонсировал, он не может ничего сделать на этом направлении, поскольку иначе просто сорвется кампания по наполнению армии. Поэтому, я думаю, ситуация вокруг ТЦК используется лишь как повод для увольнения министра обороны», – детализировала аналитик.

Теперь на это место прочат министра внутренних дел Игоря Клименко, напомнила Шеслер. «Ведомство непосредственно выходит на Зеленского, и Клименко – один из тех, кому тот доверяет», – уточнила политолог. В случае назначения Клименко министром обороны вряд ли произойдет ужесточение мобилизационных методов, считает собеседника. «Процесс не может быть изменен: жестче уже некуда, а смягчение, повторю, оголит линию боевого соприкосновения», – отметила она.

«Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки», – добавила политолог. На этом фоне люди, стоящие за Федоровым, пытаются раскачать ситуацию в стране давно известными способами: митингами и майданами. «Впрочем, протесты абсолютно бесперспективны. По большому счету, украинскому обществу безразлично, кто будет возглавлять министерство обороны», – указала Шеслер.

Схожей точки зрения придерживается журналист Сергей Миркин. Он отметил, что люди из команд Зеленского и Федорова претендовали на одни и те же куски финансового пирога министерства обороны. «Именно с этим связано желание Федорова изменить систему закупок для ВСУ, что привело бы к отстранению от кормушки компаний, связанных с окружением Зеленского. Сторонники Федорова называют этот процесс борьбой с коррупцией, представители команды Зеленского видели в этом желание людей министра обороны перехватить денежные потоки», – уточнил Миркин.

Журналист напомнил, что Федоров тоже вышел из «95 квартала», но в последнее время он крепко связан еще и с условными соросятами, которые ориентируются на всемирный «глобалисткий обком». «По протекции глобалистов Федоров и стал министром обороны. По слухам, именно Федорова хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти», – заключил Миркин.

Ранее в большинстве крупных городов Украины прошли митинги против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, передает издание «Страна».

Местные жители собрались в центре городов с плакатами, требуя вернуть Федорова на пост руководителя ведомства. Собравшиеся скандировали лозунги против коррупции в вооруженных силах и жестко критиковали действия действующих властей. К протесту присоединился также замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. «Я написал рапорт об увольнении. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны», – отметил он.

Накануне 35-летний Федоров объявил, что покидает пост. Как пишет The New York Times, причиной стал конфликт с генералами и военными подрядчиками по поводу развития программ инновационного вооружения. Ряд высокопоставленных военных сочли его стремление к роботизации армии фантастическим и наивным.

Также, по данным NYT, министр вызывал возмущений у крупных оборонных подрядчиков поддержкой проектов, угрожающих их бизнесу. Например, в рамках одной из инициатив солдатам позволяется самим покупать оружие на сайте Brave1. Газета указывает, что уход Федорова «омрачает будущее инновации стратегии Украины» и развитие сферы БПЛА.

В свою очередь, издание Politico со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» сообщает, что причиной отставки Федорова стали не только конфликты с командованием, но и провал реформы военной мобилизации. «Министр лишь имитировал процесс преобразования армии», – утверждает парламентарий.

При этом, в материале говорится, что усилия Федорова по борьбе с коррупцией, реформированию процесса проведения тендеров и развитию украинских беспилотных технологий противоречили подходам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Владимир Зеленский заявил, что не может выбирать между Федоровым и Сырским, и сказал, что именно глава минобороны провалил реформу мобилизации», – заявил Ярослав Железяк, депутат Рады от партии «Голос». Он назвал решение об отставке руководителя оборонного ведомства «глупым и несправедливым».

Напомним, в минувшее воскресенье Зеленский начал кадровые перестановки с отставки премьера Юлии Свириденко и ухода в отставку всего кабинета министров. В четверг Верховная рада проголосовала за назначение гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым главой правительства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке происходящих на Украине политических процессов.

В Кремле заявили, что следят за новостями, связанными с политической ситуацией в республике. «По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в Киеве был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.