Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.0 комментариев
Посол Украины сообщил о росте раздражения поляков из-за беженцев
Посол Украины в Польше Василий Боднар сравнил украинцев в Польше с незваными постояльцами, которые со временем начинают раздражать хозяев жилья.
Поляки начали испытывать раздражение по отношению к украинцам, которые переехали в Польшу, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью агентству РБК-Украина, передает ТАСС.
По словам дипломата, такая реакция связана с длительным совместным проживанием и напоминает ситуацию, когда в квартиру заселяется чужой человек.
«На первых порах вы привыкаете, общаетесь, все как будто нормально. Но проходит время – и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт. И, в принципе, это самое простое объяснение ощущений в польском обществе», – отметил Боднар.
Дипломат добавил, что поляки могут спокойно взаимодействовать с украинцами на работе, но дома обсуждать их в негативном ключе, говоря, что «их здесь столько». По мнению посла, подобное восприятие характерно для части польского общества.
С февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. В настоящее время в Польше проживает более 900 тыс. украинских беженцев. С 12 марта 2022 года в стране действует специальный статус для украинских беженцев, который был продлен до 30 сентября 2025 года.
В июле 2024 года польские власти ужесточили условия получения некоторых социальных пособий для украинцев.
Ранее глава Минюста Польши выразил опасения по поводу роста числа преступлений после возвращения демобилизованных с Украины военных.
Число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек.