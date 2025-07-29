Посол Украины сообщил о росте раздражения поляков из-за беженцев

Tекст: Вера Басилая

Поляки начали испытывать раздражение по отношению к украинцам, которые переехали в Польшу, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью агентству РБК-Украина, передает ТАСС.

По словам дипломата, такая реакция связана с длительным совместным проживанием и напоминает ситуацию, когда в квартиру заселяется чужой человек.

«На первых порах вы привыкаете, общаетесь, все как будто нормально. Но проходит время – и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт. И, в принципе, это самое простое объяснение ощущений в польском обществе», – отметил Боднар.

Дипломат добавил, что поляки могут спокойно взаимодействовать с украинцами на работе, но дома обсуждать их в негативном ключе, говоря, что «их здесь столько». По мнению посла, подобное восприятие характерно для части польского общества.

С февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. В настоящее время в Польше проживает более 900 тыс. украинских беженцев. С 12 марта 2022 года в стране действует специальный статус для украинских беженцев, который был продлен до 30 сентября 2025 года.

В июле 2024 года польские власти ужесточили условия получения некоторых социальных пособий для украинцев.

Ранее глава Минюста Польши выразил опасения по поводу роста числа преступлений после возвращения демобилизованных с Украины военных.

Число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек.