Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.11 комментариев
Большинство поляков не поверило в нападение России
Wirtualna Polska: Более 58% поляков не поверили в нападение России
Большинство жителей Польши не верят в возможное нападение со стороны России в ближайшие годы, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
По данным исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу Wirtualna Polska, 58,2% респондентов выразили мнение, что боевых действий не случится. При этом 39,1% выбрали вариант «скорее нет», а 19,1% – «определенно нет». В материале издания подчеркивается, что результаты опроса демонстрируют относительное спокойствие в польском обществе, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов по ведению боевых действий с Европой. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший премьер-министр Польши отчитал главу правительства за запугивание народа российской угрозой.
Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.