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Польша начала разработку нового закона для военного времени
Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск, сообщил глава ведомства, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.
Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени, передает РИА «Новости». Косиняк-Камыш отметил, что в настоящее время закон обсуждается между министерствами.
По словам политика, основные принципы разработки законодательства для противодействия современным угрозам были сформулированы польскими военными с учетом украинского опыта.
Проект новых правил призван оптимизировать управление, ускорить развертывание войск и адаптировать процедуры к гибридным угрозам, киберугрозам и дезинформации.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что долг правительства – обеспечить готовность государства к различным вызовам, включая войну. Он также заверил, что не хочет никого пугать или ставить в неловкое положение, но заявил об обязанности быть готовыми к наихудшим сценариям.
В настоящее время решения по подготовке страны к обороне разбросаны по нескольким постановлениям Совета министров, изданным после принятия Закона о национальной обороне 2022 года.
Министерство считает, что настало время стандартизировать правовую систему в этой сфере. Проект закона предусматривает увязку польского плана реагирования на чрезвычайные ситуации с системой реагирования НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.
Заместитель главы ведомства Цезарий Томчик заявил о постоянном наращивании военного потенциала страны. Ранее министерство направило гражданам 4 млн брошюр с инструкциями на случай кризисных ситуаций.