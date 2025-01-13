В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
В парламенте Финляндии нашли следы наркотиков после вечеринки
Yle сообщила об обнаружении следов наркотиков в парламенте Финляндии
В финском парламенте после рождественской вечеринки в туалетах на пятом этаже обнаружены следы наркотических веществ, таких как кокаин, амфетамин и экстази, что вызвало обеспокоенность у руководства.
Следы наркотиков были обнаружены в туалетах парламента Финляндии после рождественской вечеринки, передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Пробы с наличием кокаина, амфетамина и экстази взяли в мужских и женских туалетах на пятом этаже здания. На этом этаже проходили вечеринки парламентских фракций, в которых, кроме депутатов, участвовали сотрудники парламентских групп, помощники министров и журналисты. На других этажах запрещенных веществ не нашли.
Операционный директор лаборатории Measurlabs Калле Лагерблом отметил, что «следы совсем небольшие, но они определенно есть». Он добавил: «Доказательства очевидны: люди, которые имели какое-либо отношение к наркотикам, пользовались этими туалетами».
Генеральный секретарь финского парламента Антти Пелттари назвал ситуацию «тревожной» и выразил желание получить больше информации о значении обнаруженных следов. Он подчеркнул, что за время его работы в парламенте «ничто не указывало на употребление наркотиков».
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция на Украине обвинила Зеленского в превращении страны в «хаб мирового наркотрафика», председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович объяснил свои энергичные танцы в ночном клубе влиянием местного вина и музыки, а Саакашвили заподозрили в принятии решений под воздействием наркотиков во время войны с Россией.