Лидер оппозиции на Украине Медведчук: Зеленский строит «хаб мирового наркотрафика» для США

Tекст: Александра Юдина

В своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» Медведчук указал, что Зеленский сразу «включился в схему», как только пришел в политику, именно для этого ему нужна была война, а еще ранее – заставить замолчать оппозицию, так как в мирное время из-за общественной дискуссии упали бы его рейтинги и он бы потерпел поражение на честных выборах.

Также политик напомнил о том, что еще до принятия украинским парламентом закона о легализации медицинской марихуаны «все причастные к рассмотрению этого вопроса специалисты и депутаты отмечали, что решение давно принято наверху, и противников этого процесса просто сметают с пути, не считаясь ни с чем».

По его мнению, помимо американских и украинских властей непосредственными выгодополучателями являются полиция, чиновники и военные.

«В трезвом уме и твердой памяти никто за режим Зеленского воевать не хочет. После мясных штурмов, так называемого наступления, в атаку могут ходить только серьезно накачанные дурью солдаты», – подчеркнул Медведчук.

В заключение политик добавил, что процент наркомании на данный момент в украинской армии зашкаливает, а Зеленскому нужно «срочно доказать, что это нормально, и легализовать».

Как рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего у них «сносит крышу», и они становятся опасными для себя и своих сослуживцев.

Также военнопленные рассказывали, что проходившие обучение в Латвии и Словении украинские военнослужащие получали наркотики, вызывающие агрессию, а психологи им внушали, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать.



В спецслужбах России раскрыли, как Рада покрывает украинский наркокартель.