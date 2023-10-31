Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.0 комментариев
В спецслужбах России раскрыли, как Рада покрывает украинский наркокартель
РИА «Новости»: Украинский наркокартель «Химпром» получил прикрытие от членов Верховной рады
Организованная преступная группировка «Химпром», создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получила поддержку и прикрытие от Верховной рады, рассказал источник в спецслужбах России.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские спецслужбы вскрыли полный состав ОПГ «Химпром», действующей с 2014 года. В нее входят около тысячи человек. «Химпром» организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами и получивший украинский паспорт. По имеющимся данным, участники «Химпрома» стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.
По словам источника, Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины – как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета.
Источник назвал и конкретную фамилию. «Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница. Народный депутат Украины 9-го созыва. Является связью Буркина.
Напомним, в октябре 2022 года Московский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от 11,5 года до 20 лет глав и участников международного наркосиндиката «Химпром» с оборотом до 500 кг наркотиков в неделю.