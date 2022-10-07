В Подмосковье вынесен приговор членам крупного украинского наркосиндиката

В МВД сообщили о вынесении приговора 22 членам наркосиндиката с оборотом 500 кг наркотиков в неделю

Московский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от 11,5 года до 20 лет глав и участников международного наркосиндиката «Химпром» с оборотом до 500 кг наркотиков в неделю, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня 22 участникам криминальной организации, среди которых 21 гражданин Украины и один гражданин России, вынесен обвинительный приговор. В зависимости от роли каждого за совершение преступлений, предусмотренных статьями 210, 228.1 и 327 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 лет и 6 месяцев до 20 лет», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По словам Волк, работал наркосиндикат с 2015-го по декабрь 2016 года на территории Московской и Свердловской областей и состоял в основном из граждан Украины.

Полиция ликвидировала три лаборатории «Химпрома» по изготовлению синтетических наркотиков, расположенные в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области. Они производили от 150 до 500 кг наркотика в неделю.