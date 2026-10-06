Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Обобравший погибших солдат командир ВСУ оказался наркоманом
Снимавший деньги убитых солдат командир полка ВСУ оказался наркоманом
Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом, сообщили в российских силовых структурах.
Российские силовые структуры раскрыли информацию о преступлениях командира ВСУ, передает РИА «Новости». Выяснилось, что офицер регулярно скрывал реальные потери среди личного состава и незаконно присваивал деньги мертвых военнослужащих.
«В состав десятого армейского корпуса ВСУ входит 430-й отдельный полк беспилотных систем. Полком он стал в этом году, ранее был батальоном. Командует им матерый нацист Евгений Ткаченко с позывным Джексон. Причем подчиненные отмечают его пристрастие к алкоголю и наркотику метамфетамину», – рассказал собеседник агентства.
До начала спецоперации на Украине этот военный проходил службу в рядах национальной гвардии. Однако в 2018 году его уволили из-за серьезных проблем с запрещенными веществами. По словам источника, повальное пьянство среди командиров среднего звена является распространенной проблемой, которая передается вниз по иерархии.
Летом представители силовых ведомств уже сообщали о финансовых махинациях этого офицера. Тогда он пытался обналичить средства с карт своих подчиненных, чтобы утаить факт уничтожения нескольких расчетов в Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 430-го полка ВСУ Евгений Ткаченко распорядился снять все деньги с банковских карт погибшего личного состава. Украинское командование отправляет в штурмовые отряды недовольных пьянством офицеров солдат. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила о массовом зачислении наркозависимых граждан в ряды армии.