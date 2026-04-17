НА Украине заявили о массовом призыве наркозависимых в ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наркозависимые граждане массово оказываются в рядах Вооруженных сил Украины благодаря поддельным справкам военно-врачебных комиссий, сказала Решетилова, передает РИА «Новости».

«Это люди либо наркозависимые, либо находящиеся на заместительной поддерживающей терапии. В какой-то момент они попали в войска или с выводом военно-врачебной комиссии «пригодны», или «ограниченно пригодны». Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках», – сказала она.

На передовой невозможно обеспечить их необходимой заместительной терапией, что приводит к тяжелому абстинентному синдрому и даже летальным исходам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о попадании 2 тыс. непригодных по здоровью человек в одну из частей ВСУ. Главный комендант польской полиции Марек Боронь заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте.